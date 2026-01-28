Удар по поезду на Харьковщине — новые детали о погибших

Последствия удара по поезду на Харьковщине. Фото: Харьковская областная прокуратура

Российские дроны атаковали пассажирский поезд в Харьковской области. В результате атаки тела погибших были настолько изуродованы, что на месте происшествия невозможно было сразу установить их точное количество.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре в среду, 28 января.

Реклама

Читайте также:

Пост прокуратуры. Фото: скриншот

Обстрел пассажирского поезда

Обнаруженные фрагменты тел передали на судебно-медицинские экспертизы, которые сейчас продолжаются. По результатам предварительных исследований установлено, что они принадлежат шести погибшим людям.

В дальнейшем у близких родственников погибших будут отобраны биологические образцы для проведения ДНК-экспертиз. Это необходимо для сопоставления с имеющимися материалами и окончательного установления личностей жертв трагедии.

Напомним, по последним данным в результате удара России по пассажирскому поезду погибли пять человек. Всего в вагоне было 18 человек, а во всем поезде 200 пассажиров.

А также советник министра обороны Украины и эксперт по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов заявил, что вражеский шахед целенаправленно ударил по поезду.