Україна
Удар по поезду на Харьковщине — новые детали о погибших

Удар по поезду на Харьковщине — новые детали о погибших

Ua ru
Дата публикации 28 января 2026 21:32
Удар по поезду на Харьковщине - новые детали о погибших
Последствия удара по поезду на Харьковщине. Фото: Харьковская областная прокуратура

Российские дроны атаковали пассажирский поезд в Харьковской области. В результате атаки тела погибших были настолько изуродованы, что на месте происшествия невозможно было сразу установить их точное количество.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре в среду, 28 января.

Читайте также:
Удар по потягу на Харківщині — нові деталі щодо загиблих - фото 1
Пост прокуратуры. Фото: скриншот

Обстрел пассажирского поезда

Обнаруженные фрагменты тел передали на судебно-медицинские экспертизы, которые сейчас продолжаются. По результатам предварительных исследований установлено, что они принадлежат шести погибшим людям.

В дальнейшем у близких родственников погибших будут отобраны биологические образцы для проведения ДНК-экспертиз. Это необходимо для сопоставления с имеющимися материалами и окончательного установления личностей жертв трагедии.

Напомним, по последним данным в результате удара России по пассажирскому поезду погибли пять человек. Всего в вагоне было 18 человек, а во всем поезде 200 пассажиров.

А также советник министра обороны Украины и эксперт по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов заявил, что вражеский шахед целенаправленно ударил по поезду.

Харьковская область обстрелы война в Украине поезд
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
