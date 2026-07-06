Удары дронами и ракетами по Харьковщине: есть погибшие и раненые

Пожар в с. Савинцы. Фото: Харьковская ОВА

Долженко Екатерина редактор, одесский обозреватель

Российские войска вновь подвергли массированной атаке Харьков и населенные пункты области. В Киевском районе ударный дрон попал в автозаправочную станцию. За прошедшие сутки в результате обстрелов погибли три человека, еще 16 получили ранения. Враг также повредил десятки гражданских объектов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

Дрон попал в АЗС

В Киевском районе Харькова зафиксировали попадание ударного беспилотника по автозаправочной станции. В настоящее время уточняются все обстоятельства и последствия атаки.

Погибшие и раненые

За прошедшие сутки российские войска обстреляли Харьков и еще восемь населенных пунктов Харьковской области. В результате атак погибли три человека, еще 16 пострадали.

В Харькове ранения получили женщины в возрасте 18, 40, 73 и 75 лет, а также мужчины 58, 59 и 74 лет.

В Богодухове погибли мужчины 35 и 42 лет. Ранения получили женщины 26 и 40 лет, а также 54-летний мужчина.

В Изюме погиб 19-летний молодой человек. Пострадали женщины 39, 42, 48 и 61 лет.

В селе Вильхуватка ранения получили 68-летняя женщина и 90-летний мужчина.

Кроме того, в Харькове в результате взрыва неизвестного устройства пострадал 20-летний мужчина.

Повреждения от атак

В Харькове повреждены АЗС, два автомобиля, магазин и автомойка. В Богодуховском районе повреждены два магазина, пять автомобилей, многоквартирный и частные дома, АЗС в Богодухове, а также хозяйственные постройки в селе Одноробовка. В Купянском районе повреждены два частных дома в Вильхуватке и Раевке. В Изюмском районе повреждены две АЗС, шесть автомобилей, частный дом и несколько зданий в Капитоловке, Савинцах и Барвинковом.

Чем атаковал враг

По данным областных властей, в течение суток российские войска применили:

1 реактивную систему залпового огня;

4 управляемые авиабомбы;

1 беспилотник типа "Герань-2";

5 дронов типа "Молния";

2 FPV-дрона;

43 беспилотника, тип которых устанавливается.

Эвакуация людей

За сутки транзитный эвакуационный пункт в Лозовой принял 49 человек. С начала его работы там зарегистрировали уже 44 191 эвакуированного.

Ситуация на фронте

На фронте за прошедшие сутки зафиксировали 256 боевых столкновений. На Южно-Слобожанском направлении украинские военные отразили 12 атак, а на Купянском — ещё две.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харькове после российского удара частично разрушена автозаправочная станция в Индустриальном районе. Из-за шума холодильного оборудования работники не услышали приближение беспилотника и узнали об атаке только в момент удара.

Также Новини.LIVE писали, что российские оккупанты днём в воскресенье, 5 июля, вновь атаковали Харьков ударным беспилотником, предположительно типа "Италмас". Известно, что в результате попадания повреждён нежилой объект. В здании частично разрушено перекрытие, повреждены подвесной потолок и внутренние помещения. На полу образовалась воронка, вокруг разбросаны обломки строительных конструкций.