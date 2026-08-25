Обстрелы Харьковской области: погиб мужчина, 13 пострадавших

Последствия удара по Харьковской области. Фото: Харьковская ОВА

За прошедшие сутки российские войска атаковали Харьков и 12 населённых пунктов области. В результате обстрелов погиб мужчина, ещё 13 человек пострадали, среди них — 13-летняя девочка. Под ударами оказались жилые дома, предприятия, склады, АЗС и другая гражданская инфраструктура. Также повреждены электросети.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

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Последствия ударов

В городе Изюм погиб 46-летний мужчина. Там же пострадали девять человек, среди них 13-летняя девочка. В Харькове ранения получили мужчины в возрасте 51 и 26 лет. Еще 56-летняя женщина перенесла острую реакцию на стресс. В селе Подворки Солоницевской общины такая же реакция возникла у 20-летнего мужчины.

Российские войска атаковали Шевченковский, Киевский и Основянский районы Харькова ракетами и беспилотниками.

Чем атаковали

Всего по области враг применил одну ракету, пять РСЗО, четыре БПЛА типа "Молния", два FPV-дрона и 28 беспилотников, тип которых устанавливается.

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Что повреждено

В Харькове повреждены две АЗС, два автомобиля и два складских здания. В Золочеве Богодуховского района повреждены четыре автомобиля. В Изюме разрушениям подверглись 10 частных и пять многоквартирных домов, а также электросети. В селах Мечебилово, Новоселовка и Архангеловка были повреждены складское здание, частные дома и медицинское учреждение.

В селе Безруки Харьковского района пострадал частный дом, в Дергачах — автомобиль. В Лимановке повреждено гражданское предприятие, в Берестовом — агрофирма, а в Хотимле — комбайн.

Эвакуация населения

Транзитный эвакуационный пункт в Лозовой за прошедшие сутки принял 255 человек. С начала работы там зарегистрировали уже 54 848 человек.

Бои на фронте

За сутки на фронте зафиксировали 209 боевых столкновений. На Южно-Слобожанском направлении украинские военные отразили 11 атак россиян. Враг пытался продвинуться в направлении Казачей Лопани, Гоптовки, Старицы, Радьковки и Зарубинки. На Купянском направлении российские войска провели одну наступательную операцию в сторону Куриловки.

Как сообщали Новини.LIVE, россияне вечером 23 августа атаковали пригород Харькова, а в ночь на 24 августа нанесли удар по самому Харькову. В результате атаки есть погибшие и пострадавшие, а также зафиксировано попадание в АЗС.

Также Новини.LIVE писали, что российские оккупанты в воскресенье, 23 августа, атаковали населенный пункт Лозовского района Харьковской области. Вражеский дрон нанес удар по грузовому вагону поезда, который находился на станции рядом с платформой, где остановили электропоезд для эвакуации пассажиров. В результате обстрела есть погибшие и раненые.