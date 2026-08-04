Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков Удары по Харьковщине: погиб 72-летний мужчина, есть раненые

Удары по Харьковщине: погиб 72-летний мужчина, есть раненые

Ua ru
Дата публикации 4 августа 2026 10:33
Удары по Харьковской области: погиб 72-летний мужчина, есть раненые
Пожар после атаки. Фото: ГСЧС Харьковской области

Российские войска вновь обстреляли Харьковскую область ракетами и беспилотниками. За сутки в результате обстрелов один человек погиб, ещё семь получили ранения, среди них — ребёнок. Под обстрелом оказались Харьков и 18 населенных пунктов области. В результате атак повреждены жилые дома, автомобили, предприятия и железнодорожная инфраструктура.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

Погибший и пострадавшие

В селе Березовка Шевченковской общины погиб 72-летний мужчина. Там же ранения получила 86-летняя женщина. В селе Задонецкое Змиевской общины пострадали пять человек: мужчины 63 и 67 лет, 86-летняя женщина и две 49-летние женщины. В поселке Старый Мерчик Валковской общины в результате российской атаки был ранен 8-летний мальчик. 44-летняя женщина там перенесла острую стрессовую реакцию.

Также медики оказали помощь 70-летней женщине, которая 7 июля получила ранение в селе Широкое Старосалтовской общины.

Чем атаковали

За сутки враг применил одну ракету, одну управляемую авиабомбу, один «Ланцет», шесть «Молний», восемь FPV-дронов и 46 беспилотников, тип которых устанавливается.

Читайте также:

Что повреждено

В Богодуховском районе повреждены частные и многоквартирные дома, хозяйственные постройки и комбайн. В частности, в Одноробовке повреждены частный дом и хозяйственные постройки, в Золочеве — частный и многоквартирный дома.

В Купянском районе разрушениям подверглись магазин, автомобили, частные дома и хозяйственные постройки. В Изюмском районе пострадали железнодорожная инфраструктура, гражданское предприятие и два частных дома.

В Харьковском районе поврежден частный дом в Белашах и грузовой автомобиль в Безруках.

Наибольшие повреждения в Чугуевском районе зафиксировали в Задонецком. Там пострадали 11 частных домов и три автомобиля.

Также российские войска атаковали Новобаварский район Харькова с помощью беспилотника.

Эвакуация населения

Транзитный эвакуационный пункт в Лозовой за сутки принял 246 человек. С начала работы там зарегистрировали 49 684 человека.

Ситуация на фронте

За прошедшие сутки произошло 226 боевых столкновений. На Южно-Слобожанском направлении российские войска 13 раз атаковали позиции украинских военных. Враг действовал в районе Старицы и пытался продвинуться в сторону Избицкого, Лимана, Волоховки и Паламаровки. На Купянском направлении произошло две атаки — в районе Петропавловки и в сторону Шийковки.

Как сообщали Новини.LIVE, два российских дрона утром в понедельник, 3 августа, атаковали сельскохозяйственный объект на территории Волохово-Ярского старостинского округа Харьковской области, вызвав пожар на складах. Пострадавших в результате удара нет, на месте работают спасатели.

Также Новини.LIVE сообщали, что Россия вновь нанесла удар по почтовому терминалу в пригороде Харькова. Атака произошла утром 2 августа. На территории вспыхнул пожар, загорелись грузовики, контейнеры и оборудование. В результате удара погиб один человек.

Харьков Харьковская область обстрелы
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации