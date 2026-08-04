Удары по Харьковщине: погиб 72-летний мужчина, есть раненые

Пожар после атаки. Фото: ГСЧС Харьковской области

Долженко Екатерина редактор, одесский обозреватель

Российские войска вновь обстреляли Харьковскую область ракетами и беспилотниками. За сутки в результате обстрелов один человек погиб, ещё семь получили ранения, среди них — ребёнок. Под обстрелом оказались Харьков и 18 населенных пунктов области. В результате атак повреждены жилые дома, автомобили, предприятия и железнодорожная инфраструктура.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

Погибший и пострадавшие

В селе Березовка Шевченковской общины погиб 72-летний мужчина. Там же ранения получила 86-летняя женщина. В селе Задонецкое Змиевской общины пострадали пять человек: мужчины 63 и 67 лет, 86-летняя женщина и две 49-летние женщины. В поселке Старый Мерчик Валковской общины в результате российской атаки был ранен 8-летний мальчик. 44-летняя женщина там перенесла острую стрессовую реакцию.

Также медики оказали помощь 70-летней женщине, которая 7 июля получила ранение в селе Широкое Старосалтовской общины.

Чем атаковали

За сутки враг применил одну ракету, одну управляемую авиабомбу, один «Ланцет», шесть «Молний», восемь FPV-дронов и 46 беспилотников, тип которых устанавливается.

Что повреждено

В Богодуховском районе повреждены частные и многоквартирные дома, хозяйственные постройки и комбайн. В частности, в Одноробовке повреждены частный дом и хозяйственные постройки, в Золочеве — частный и многоквартирный дома.

В Купянском районе разрушениям подверглись магазин, автомобили, частные дома и хозяйственные постройки. В Изюмском районе пострадали железнодорожная инфраструктура, гражданское предприятие и два частных дома.

В Харьковском районе поврежден частный дом в Белашах и грузовой автомобиль в Безруках.

Наибольшие повреждения в Чугуевском районе зафиксировали в Задонецком. Там пострадали 11 частных домов и три автомобиля.

Также российские войска атаковали Новобаварский район Харькова с помощью беспилотника.

Эвакуация населения

Транзитный эвакуационный пункт в Лозовой за сутки принял 246 человек. С начала работы там зарегистрировали 49 684 человека.

Ситуация на фронте

За прошедшие сутки произошло 226 боевых столкновений. На Южно-Слобожанском направлении российские войска 13 раз атаковали позиции украинских военных. Враг действовал в районе Старицы и пытался продвинуться в сторону Избицкого, Лимана, Волоховки и Паламаровки. На Купянском направлении произошло две атаки — в районе Петропавловки и в сторону Шийковки.

Как сообщали Новини.LIVE, два российских дрона утром в понедельник, 3 августа, атаковали сельскохозяйственный объект на территории Волохово-Ярского старостинского округа Харьковской области, вызвав пожар на складах. Пострадавших в результате удара нет, на месте работают спасатели.

Также Новини.LIVE сообщали, что Россия вновь нанесла удар по почтовому терминалу в пригороде Харькова. Атака произошла утром 2 августа. На территории вспыхнул пожар, загорелись грузовики, контейнеры и оборудование. В результате удара погиб один человек.