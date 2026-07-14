Обстрелы Харьковской области: в Солоницывке пострадал ребенок

Последствия обстрела Харьковской области. Фото: Харьковская областная прокуратура

Российские войска ночью нанесли удар по Харьковской области с помощью ударных беспилотников. В Солоницывке пострадал 11-летний ребенок. В целом под ударами оказались Харьков и еще 12 населенных пунктов области. Повреждения получили жилые дома, медицинское учреждение, автозаправки и другие гражданские объекты.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

Удар по Солоницывке

Во время ночной атаки беспилотников по поселку Солоницывка Харьковского района пострадал 11-летний ребенок. Медики диагностировали у него острую стрессовую реакцию. Впоследствии стало известно, что число пострадавших в Солоницывке возросло до семи. По предварительным данным, трое человек также испытали острую реакцию на стресс. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Информация о последствиях атаки уточняется.

Пострадавшие от атак

За прошедшие сутки российские войска атаковали Харьков и ещё 12 населённых пунктов области. В Золочеве ранения получили 21-летняя и 29-летняя женщины. В Изюме пострадал 71-летний мужчина, а в селе Боровское Шевченковской общины получил травму 50-летний мужчина.

Чем атаковали

За сутки российская армия применила одну ракету, две управляемые авиабомбы, восемь дронов "Герань-2", один беспилотник "Ланцет", семь дронов "Молния" и ещё 23 беспилотника, тип которых устанавливается.

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Последствия атак

В результате ударов повреждены здания, медицинское учреждение, две автозаправочные станции, железнодорожная инфраструктура, автобусы, автомобили, частные дома и хозяйственные постройки в Харькове, Богодуховском, Купянском, Изюмском и Харьковском районах.

Эвакуация людей

За сутки транзитный эвакуационный пункт в Лозовой принял 187 человек. С начала работы через него прошли уже 45 548 эвакуированных.

Фронт не утихает

За прошедшие сутки на фронте зафиксировали 244 боевых столкновения. На Южно-Слобожанском направлении российские войска 15 раз атаковали украинские позиции вблизи Волчанска, Фиголовки, Старицы, Лимана и в направлении Избицкого, Зарубинки, Гоптовки, Вильчи и Охримовки. На Купянском направлении оккупанты трижды штурмовали позиции Сил обороны в направлении Подолов и Голубовки.

Как сообщали Новини.LIVE, прошедшие семь дней стали для Харькова ещё одним тяжёлым испытанием. Российские войска нанесли 35 ударов по пяти районам города, используя различные виды вооружения. В результате атак пострадали 92 человека, среди них 12 детей, ещё трое человек погибли.

Также Новини.LIVE сообщали, что российские войска в течение суток 12 июля обстреляли 17 населенных пунктов Харьковской области. Пострадали восемь человек, в том числе трое детей. Под ударами оказались жилые дома, детский сад, медицинское учреждение, железнодорожная линия и автозаправочная станция. На фронте российская армия не прекращает штурмы украинских позиций.