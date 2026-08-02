Атаки на Харьковскую область за сутки: дроны и последствия ударов

Последствия одного из ударов по Харькову. Фото: Харьковская ОВА

Утром 2 августа Харьков вновь подвергся атаке российских войск. Вражеский беспилотник поразил частный дом в Новобаварском районе города. Информация о пострадавших и последствиях удара в настоящее время уточняется. Накануне под российскими ударами также оказались Харьков и 19 населенных пунктов области.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

Утренний удар

Утром 2 августа российский беспилотник атаковал территорию частного домовладения в Новобаварском районе Харькова. В настоящее время специалисты устанавливают последствия попадания и выясняют, есть ли пострадавшие. На месте работают экстренные службы.

Пострадавшие от атак

За прошедшие сутки российские войска атаковали Харьков и 19 населенных пунктов области. В результате обстрелов пострадали 10 человек, среди них трое детей.

В Харькове острую стрессовую реакцию получили 74-летний мужчина, 13-летний мальчик и 8-летняя девочка. В Логачевке пострадали две женщины в возрасте 75 и 65 лет.

Читайте также:

В Бурбулатово ранен 17-летний юноша, в Циркунах — 39-летний мужчина, а в Золочеве — 40-летний мужчина. Еще две женщины, 74 и 73 лет, пострадали между Цупивкой и Прудянкой.

Последствия ударов

Российские войска атаковали Харьков беспилотниками в Шевченковском, Индустриальном, Салтовском и Киевском районах.

За сутки в области было применено две ракеты, три КАБ, 14 БПЛА "Герань-2", восемь "Молний", 10 FPV-дронов и 24 беспилотника, тип которых еще устанавливается.

В Харькове повреждены многоквартирный дом, три складских здания, АЗС, СТО, шесть автомобилей и гаражный кооператив. В Богодуховском районе пострадали автомобиль скорой медицинской помощи, автобус, административное здание и складское здание. В Изюмском районе были разрушены 11 частных домов, склад и электросети. Также повреждения зафиксированы в Купянском, Харьковском и Лозовском районах.

Эвакуация людей

Транзитный эвакуационный пункт в Лозовой за сутки принял 218 человек. Всего с начала работы там зарегистрировали 49 359 человек.

Ситуация на фронте

За прошедшие сутки на фронте произошло 234 боевых столкновения. На Южно-Слобожанском направлении украинские военные отразили 21 атаку российских войск. Захватчики пытались продвинуться в районах Старицы, Дигтярного, Избицкого и Казачьей Лопани, а также в направлениях Волоховки, Радьковки и Иващиного. На Купянском направлении российские войска наступательных действий не проводили.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на воскресенье, 2 августа, армия РФ нанесла удары по Индустриальному и Киевскому районам Харькова. В Индустриальном районе есть пострадавшие. Их не менее троих.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Харькове в результате российской атаки 1 августа вспыхнул масштабный пожар на складах издательства «Ранок». Огонь охватил логистический центр, где хранились учебники, художественная литература и книги других украинских издательств.