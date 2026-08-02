Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков Удары по Харькову: среди 10 пострадавших трое детей

Удары по Харькову: среди 10 пострадавших трое детей

Ua ru
Дата публикации 2 августа 2026 09:57
Атаки на Харьковскую область за сутки: дроны и последствия ударов
Последствия одного из ударов по Харькову. Фото: Харьковская ОВА

Утром 2 августа Харьков вновь подвергся атаке российских войск. Вражеский беспилотник поразил частный дом в Новобаварском районе города. Информация о пострадавших и последствиях удара в настоящее время уточняется. Накануне под российскими ударами также оказались Харьков и 19 населенных пунктов области.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

Утренний удар

Утром 2 августа российский беспилотник атаковал территорию частного домовладения в Новобаварском районе Харькова. В настоящее время специалисты устанавливают последствия попадания и выясняют, есть ли пострадавшие. На месте работают экстренные службы.

Пострадавшие от атак

За прошедшие сутки российские войска атаковали Харьков и 19 населенных пунктов области. В результате обстрелов пострадали 10 человек, среди них трое детей.

В Харькове острую стрессовую реакцию получили 74-летний мужчина, 13-летний мальчик и 8-летняя девочка. В Логачевке пострадали две женщины в возрасте 75 и 65 лет.

Читайте также:

В Бурбулатово ранен 17-летний юноша, в Циркунах — 39-летний мужчина, а в Золочеве — 40-летний мужчина. Еще две женщины, 74 и 73 лет, пострадали между Цупивкой и Прудянкой.

Последствия ударов

Российские войска атаковали Харьков беспилотниками в Шевченковском, Индустриальном, Салтовском и Киевском районах.

За сутки в области было применено две ракеты, три КАБ, 14 БПЛА "Герань-2", восемь "Молний", 10 FPV-дронов и 24 беспилотника, тип которых еще устанавливается.

В Харькове повреждены многоквартирный дом, три складских здания, АЗС, СТО, шесть автомобилей и гаражный кооператив. В Богодуховском районе пострадали автомобиль скорой медицинской помощи, автобус, административное здание и складское здание. В Изюмском районе были разрушены 11 частных домов, склад и электросети. Также повреждения зафиксированы в Купянском, Харьковском и Лозовском районах.

Эвакуация людей

Транзитный эвакуационный пункт в Лозовой за сутки принял 218 человек. Всего с начала работы там зарегистрировали 49 359 человек.

Ситуация на фронте

За прошедшие сутки на фронте произошло 234 боевых столкновения. На Южно-Слобожанском направлении украинские военные отразили 21 атаку российских войск. Захватчики пытались продвинуться в районах Старицы, Дигтярного, Избицкого и Казачьей Лопани, а также в направлениях Волоховки, Радьковки и Иващиного. На Купянском направлении российские войска наступательных действий не проводили.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на воскресенье, 2 августа, армия РФ нанесла удары по Индустриальному и Киевскому районам Харькова. В Индустриальном районе есть пострадавшие. Их не менее троих.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Харькове в результате российской атаки 1 августа вспыхнул масштабный пожар на складах издательства «Ранок». Огонь охватил логистический центр, где хранились учебники, художественная литература и книги других украинских издательств.

Харьков Харьковская область обстрелы
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации