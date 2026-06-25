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Главная Харьков Удары ракетами и дронами по Харьковщине: последствия атак

Удары ракетами и дронами по Харьковщине: последствия атак

Ua ru
Дата публикации 25 июня 2026 09:58
Обстрелы Харьковщины: 11 пострадавших и десятки разрушений
Пожар в Богухове после атаки Фото: Харьковская областная прокуратура

За прошедшие сутки, 24 июня, российские войска атаковали по меньшей мере 20 населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов пострадали 11 человек, среди которых жители Изюмского, Богодуховского и Чугуевского районов. Враг применял ракеты, реактивные системы залпового огня и десятки беспилотников разных типов. Повреждения получили жилые дома, предприятия, фермерские хозяйства и объекты инфраструктуры.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

Удар по Богодухову

Одним из наиболее резонансных обстрелов стал удар по Богодухову . По данным следствия, около 00:40 25 июня российские военные атаковали город беспилотником, предварительно типа "Герань-2". Дрон попал в жилищный сектор. В результате атаки поврежден фасад дома и линия электропередач. Кроме того, загорелся пожар в гараже и трех автомобилях. Огонь охватил площадь в 35 квадратных метров.

Пострадали пять человек. У всех медики диагностировали острую реакцию на стресс. По факту обстрела правоохранители начали досудебное расследование по статье о военном преступлении.

Пострадавшие люди

В селе Губаровка ранения получили мужчины в возрасте 32 и 54 лет. В Изюмской общине в селе Искра ранены двое мужчин в возрасте 39 и 54 лет. В селе Новая Гнилица 40-летняя женщина также подверглась острой реакции на стресс. Еще один пострадавший — 61-летний мужчина, находившийся между селами Сухины и Скосогоровка.

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Чем атаковали

Для ударов по области российские войска использовали две ракеты, одну реактивную систему залпового огня, четыре дрона типа "Герань-2", беспилотник "Ланцет", девять дронов "Молния", пять FPV-дронов и еще 28 беспилотников, тип которых устанавливают специалисты.

Масштабы разрушений

В Богодуховском районе повреждены электросети, интернатное заведение, частные дома, железнодорожная инфраструктура, автомобили, гаражи и многоквартирный дом. В Купянском районе удары пришлись по элеватору, зданию коммунального предприятия, жилому дому и электросетям.

Также разрушения подверглись объектам в Изюмском, Харьковском и Чугуевском районах. В частности, повреждено нежилое здание, частный дом, два комбайна и здания фермерского хозяйства.

Эвакуация населения

Между тем, транзитный эвакуационный пункт в Лозовой за сутки принял 181 человека. С начала его работы там уже зарегистрировали 42 113 эвакуированных.

Ситуация на фронте

На фронте ситуация остается напряженной. За сутки украинские военные зафиксировали 232 боевых столкновения. На Южно-Слобожанском направлении враг 11 раз пытался прорвать оборону вблизи Ветеринарного, Старицы, Синельникового и в направлении Лимана, Избицкого, Вильчи и Колодезного. На Купянском направлении российские войска совершили еще две атаки.

Как сообщали Новини.LIVE , после одного из российских ударов по Дергачам на Харьковщине на территории частного домовладения обнаружили авиабомбу ФАБ-500 . Боеприпас не сдетонировал, но упал прямо во двор и разрушил хозяйственное здание. Из-за высокого риска для местных жителей спасатели сначала эвакуировали людей из опасной зоны.

Также Новини.LIVE писали, что у   Воскресенье днем, 21 июня, российские войска в очередной раз атаковали Харьков беспилотниками. В городе раздавались мощные взрывы. Зафиксировано попадание на территории торгового центра.

Харьковская область обстрелы пострадавшие
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
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