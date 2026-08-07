Укрзализныця изменила маршруты на Харьковщине: угроза атак

Поезд на вокзале. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Долженко Екатерина редактор, одесский обозреватель

В связи с ухудшением обстановки с безопасностью в Харьковской и Днепропетровской областях, а также на Запорожском направлении "Укрзализныця" временно изменила маршруты ряда поездов. Для части пассажиров организованы автобусные трансферы и пересадки на электрички. Также отдельные рейсы будут иметь задержки, а некоторые поезда временно будут курсировать по сокращенному маршруту.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "Укрзализныцю".

Что изменилось

"Укрзализныця" сообщила, что из-за ситуации с безопасностью временно изменяет движение ряда поездов. Для пассажиров, которые не могут добраться до отдельных станций на поезде, местные власти организовали автобусные трансферы. В частности, на автобусах можно доехать по маршрутам Кривой Рог — Днепр, Пятихатки — Днепр и Лозовая — Орилька. Последний маршрут предназначен для пассажиров из Харьковской области.

Пересадки и задержки

Пассажиры поездов №32 Перемышль — Запорожье, №86 Львов — Днепр, №286 Львов — Днепр, №42 Трускавец — Днепр и №40 Солотвино — Запорожье могут бесплатно продолжить поездку на электропоездах из Днепра до станций Каменское-Пассажирское, Верховцево, Вольногорск и Верхнеднепровск. Покупать новый билет не нужно.

Также из-за изменений часть поездов в западном направлении будет курсировать только до Тернополя или Львова. Далее пассажиров будут пересаживать на другие рейсы. Из-за этого возможны задержки отдельных поездов на несколько часов.

Купленные билеты

В «Укрзализныце» отметили, что пассажиры с билетами на рейсы 7 августа с измененными маршрутами или расписаниями могут воспользоваться любым поездом до конца суток 8 августа. Подробную информацию о своём рейсе можно посмотреть в приложении перевозчика или узнать на вокзале.

Удар по железнодорожной станции

Отметим, утром 6 августа войска РФ нанесли удар беспилотниками типа "Герань-3" по железнодорожной станции в Лозовой. В результате атаки погибли два человека, еще 11 получили ранения. Двоих пострадавших в тяжелом состоянии доставили в больницы Харькова. По словам председателя правления "Укрзализныци" Александра Перцовского, россияне попали в вагон возле вокзала. Он сообщил, что среди погибших и раненых есть железнодорожники, а из-за повышенной опасности эвакуацию на станции объявили заранее.

Как сообщали Новини.LIVE, утром 5 августа Россия нанесла удары по Харькову. Попадания зафиксировали в Новобаварском и Холодногорском районах города. Есть пострадавшие, которым потребовалась помощь медиков.

Также Новини.LIVE писали, что два российских дрона утром в понедельник, 3 августа, атаковали сельскохозяйственный объект на территории Волохово-Ярского старостинского округа Харьковской области, спровоцировав пожар на складах. Пострадавших в результате удара нет, на месте работают спасатели.