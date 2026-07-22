Утренний обстрел Харькова: пять человек пострадали

Последствия удара по Харьковской области. Фото: Харьковская ОВА

Российские войска утром атаковали Харьков. Один из ударов пришелся на Немишлянский район, где возник пожар, ещё об одном ударе сообщили из Салтовского района. По предварительным данным, в результате атаки пять человек получили острую стрессовую реакцию. Накануне в результате обстрелов в области погибли три человека, ещё 11 пострадали.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

Утренний удар

В Немишлянском районе Харькова зафиксирован вражеский удар. По предварительным данным, после попадания на месте возник пожар. В результате атаки пострадали пять человек. У всех медики диагностировали острую стрессовую реакцию и оказывают необходимую помощь.

Также, по предварительной информации, российские войска нанесли удар по Салтовскому району. Специалисты выясняют последствия атаки и проверяют информацию о возможных пострадавших.

Жертвы предыдущих атак

За прошедшие сутки российские войска атаковали 15 населенных пунктов Харьковской области. Погибли три человека, еще 11 пострадали, среди них — двое детей.

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В селе Русская Лозовая Дергачевской общины погибли две женщины в возрасте 50 и 51 года. Ранение получил 54-летний мужчина. В селе Безруки ранен 37-летний мужчина. Еще трое человек, среди которых 10-летняя девочка, перенесли острую стрессовую реакцию.

В Золочеве пострадали 60-летний мужчина, 45-летняя женщина и 12-летний мальчик. В Рай-Оленевке погибла 66-летняя женщина, еще одна 37-летняя жительница перенесла острую стрессовую реакцию.

Также есть пострадавшие в Шевченково. Там ранение получила 68-летняя женщина, а 55-летний мужчина пережил острую стрессовую реакцию. Медики также оказали помощь двум женщинам, получившим ранения во время обстрелов 20 июля в Манцевке Великобурлукской общины и в Изюме.

Чем атаковали

За сутки российские войска применили одну управляемую авиабомбу, четыре дрона "Герань-2", четыре беспилотника "Молния", шесть FPV-дронов и ещё 19 БПЛА, тип которых устанавливается.

Повреждения от обстрелов

В Богодуховском районе повреждены частные дома, дома культуры, коммунальное предприятие, хозяйственное сооружение, автомобиль и трактор. В Купянском районе пострадали частные дома, три автомобиля и гараж.

Также повреждены склад в Изюмском районе, два частных дома и автомобиль в Харьковском районе. В Лозовском районе зафиксированы повреждения железнодорожной инфраструктуры и электросетей.

Эвакуация населения

За сутки транзитный эвакуационный пункт в Лозовой принял 226 человек. Всего с начала его работы там зарегистрировали 46 949 эвакуированных.

Ситуация на фронте

На фронте за прошедшие сутки зафиксировали 219 боевых столкновений. На Южно-Слобожанском направлении украинские военные отразили 12 атак противника. На Купянском направлении российские войска наступательных действий не проводили.

Как сообщали Новини.LIVE, российские оккупанты в пятницу, 17 июля, нанесли удар управляемой авиационной бомбой по Изюму Харьковской области. В результате атаки России восьмилетний мальчик получил взрывные ранения, а 16-летняя девушка — ранения осколками стекла. Кроме того, у 13-летней девочки развилась острая стрессовая реакция.

Также Новини.LIVE сообщали, что 14 июля российские войска вновь атаковали Харьковскую область. Под ударами оказались Слатыно, Харьков и Чугуев. В результате авиаудара погибла женщина, ещё одна пенсионерка получила ранения. Также повреждены жилые дома и гражданский объект.