Утренняя атака на Харьков: в городе уже пять пострадавших

Последствия удара по Харьковской области. Фото: Харьковская ОВА

Долженко Екатерина редактор, одесский обозреватель

Российские войска утром атаковали Харьков. Один из ударов пришелся на Немишлянский район, где возник пожар, ещё об одном ударе сообщили из Салтовского района. По предварительным данным, в результате атаки пять человек получили острую стрессовую реакцию. Накануне в результате обстрелов в области погибли три человека, ещё 11 пострадали.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

Утренний удар

В Немишлянском районе Харькова зафиксирован вражеский удар. По предварительным данным, после попадания на месте возник пожар. В результате атаки пострадали пять человек. У всех медики диагностировали острую стрессовую реакцию и оказывают необходимую помощь.

Также, по предварительной информации, российские войска нанесли удар по Салтовскому району. Специалисты выясняют последствия атаки и проверяют информацию о возможных пострадавших.

Жертвы предыдущих атак

За прошедшие сутки российские войска атаковали 15 населенных пунктов Харьковской области. Погибли три человека, еще 11 пострадали, среди них — двое детей.

В селе Русская Лозовая Дергачевской общины погибли две женщины в возрасте 50 и 51 года. Ранение получил 54-летний мужчина. В селе Безруки ранен 37-летний мужчина. Еще трое человек, среди которых 10-летняя девочка, перенесли острую стрессовую реакцию.

В Золочеве пострадали 60-летний мужчина, 45-летняя женщина и 12-летний мальчик. В Рай-Оленевке погибла 66-летняя женщина, еще одна 37-летняя жительница перенесла острую стрессовую реакцию.

Также есть пострадавшие в Шевченково. Там ранение получила 68-летняя женщина, а 55-летний мужчина пережил острую стрессовую реакцию. Медики также оказали помощь двум женщинам, получившим ранения во время обстрелов 20 июля в Манцевке Великобурлукской общины и в Изюме.

Чем атаковали

За сутки российские войска применили одну управляемую авиабомбу, четыре дрона "Герань-2", четыре беспилотника "Молния", шесть FPV-дронов и ещё 19 БПЛА, тип которых устанавливается.

Повреждения от обстрелов

В Богодуховском районе повреждены частные дома, дома культуры, коммунальное предприятие, хозяйственное сооружение, автомобиль и трактор. В Купянском районе пострадали частные дома, три автомобиля и гараж.

Также повреждены склад в Изюмском районе, два частных дома и автомобиль в Харьковском районе. В Лозовском районе зафиксированы повреждения железнодорожной инфраструктуры и электросетей.

Эвакуация населения

За сутки транзитный эвакуационный пункт в Лозовой принял 226 человек. Всего с начала его работы там зарегистрировали 46 949 эвакуированных.

Ситуация на фронте

На фронте за прошедшие сутки зафиксировали 219 боевых столкновений. На Южно-Слобожанском направлении украинские военные отразили 12 атак противника. На Купянском направлении российские войска наступательных действий не проводили.

Как сообщали Новини.LIVE, российские оккупанты в пятницу, 17 июля, нанесли удар управляемой авиационной бомбой по Изюму Харьковской области. В результате атаки России восьмилетний мальчик получил взрывные ранения, а 16-летняя девушка — ранения осколками стекла. Кроме того, у 13-летней девочки развилась острая стрессовая реакция.

Также Новини.LIVE сообщали, что 14 июля российские войска вновь атаковали Харьковскую область. Под ударами оказались Слатыно, Харьков и Чугуев. В результате авиаудара погибла женщина, ещё одна пенсионерка получила ранения. Также повреждены жилые дома и гражданский объект.