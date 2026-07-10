Открытие представительства Ассоциации прифронтовых городов и громад в Днепре: Фото: АПГГ

Евтушенко Алина Редактор ленты новостей

В Днепре открылось первое представительство общественной организации "Ассоциация прифронтовых городов и громад". Новый офис будет координировать сотрудничество с громадами, переселенцами, ветеранами, бизнесом и общественным сектором. Также здесь будут разрабатывать предложения по совершенствованию государственной политики в области поддержки прифронтовых регионов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Ассоциации прифронтовых городов и громад в пятницу, 10 июля.

В Днепре открыли представительство Ассоциации прифронтовых городов и громад. Фото: АПГГ

В Днепре начало работу представительство Ассоциации прифронтовых городов и громад

В Днепре начало работу первое представительство общественной организации "Ассоциация прифронтовых городов и громад". Новый центр должен стать платформой для взаимодействия территориальных громад, внутренне перемещенных лиц, ветеранов, предпринимателей и общественных организаций. А также местом, где будут разрабатываться инициативы по поддержке людей и развитию громад, проживающих вблизи фронта.

Именно Днепр был выбран местом для открытия первого представительства из-за его стратегической роли в поддержке прифронтовых регионов. Днепропетровская область является одним из ключевых гуманитарных, логистических и экономических центров Украины, принимает значительное количество внутренне перемещенных лиц, обеспечивает работу критически важной инфраструктуры и помогает координировать взаимодействие с громадами, которые больше всего страдают от российской агрессии.

Во время открытия председатель Ассоциации прифронтовых городов и громад Игорь Терехов подчеркнул, что организация переходит к новому этапу своей деятельности. По его словам, теперь главной задачей является не только представление интересов громад на государственном уровне, но и работа непосредственно с людьми, помогая решать их повседневные проблемы.

"Когда мы создавали Ассоциацию, нашей главной задачей было добиться того, чтобы голос прифронтовых городов и громад был услышан государством. Нам это удалось. Но одного того, что нас услышали, недостаточно. Нужны действия. Нужно, чтобы люди ощущали в своей повседневной жизни, что что-то меняется, что уровень их жизни улучшается.

Сегодня много говорят преимущественно о защите прифронтовых территорий, и это абсолютно правильно. Но нужно говорить еще и о защите нормальной жизни. Ведь ни одна громада не будет иметь будущего, если люди не будут уверены в завтрашнем дне", — сказал Игорь Терехов.

Отдельно он обратил внимание на то, что государственная поддержка громад, расположенных вблизи линии фронта, не должна ограничиваться лишь реагированием на последствия российских атак. По его мнению, важно создавать условия, при которых люди смогут оставаться в своих городах, работать, развивать собственное дело и планировать будущее даже в непростых условиях войны.

"Рядом с фронтом живут миллионы украинцев. Они открывают магазины, работают, лечат людей, обучают детей, ремонтируют дороги и продолжают поддерживать экономику страны. Они сознательно остались в своих громадах. И государство должно сделать все, чтобы они не оставались наедине со своими проблемами. Героизм людей не может заменить государственную политику. Государственная политика должна работать на опережение и создавать условия, при которых люди не будут вынуждены покидать свои города, а бизнес — сворачивать производство", — подчеркнул председатель Ассоциации прифронтовых городов и громад.

В новом офисе будут оказывать правовую поддержку внутренне перемещенным лицам, координировать взаимодействие с органами местного самоуправления, организовывать консультации, публичные мероприятия и информационные кампании. Кроме того, команда будет работать над подготовкой предложений к законодательным инициативам и государственным программам, направленным на поддержку прифронтовых громад.

Еще одним направлением работы станет постоянное сотрудничество с территориальными громадами, экспертами и общественными организациями. Такое партнерство должно помочь выработать совместные решения для развития прифронтовых регионов и поддержки их жителей.

Новини.LIVE сообщали, что недавно в Днепре обрушилась часть подъезда многоэтажного дома, поврежденного российским ударным дроном в ноябре 2025 года. По данным горсовета, пострадавших нет, поскольку жильцов аварийных подъездов отселили ещё после технического обследования дома. Сейчас специалисты оценивают состояние конструкций, после чего определят дальнейший порядок демонтажа аварийной части.

Новини.LIVE также сообщали, что в начале июля 2026 годав результате российского ракетного удара по Днепру был повреждён учебно-научный комплекс "Аквариум" ДНУ имени Олеся Гончара. Из-за взрывной волны погиб крокодил, который более 25 лет обитал в аквариуме и был его символом. При этом сотрудники не пострадали, а основная экспозиция комплекса уцелела.