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Главная Харьков В двух громадах Харьковщины не будет газа почти сутки: адреса

В двух громадах Харьковщины не будет газа почти сутки: адреса

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Дата публикации 23 июня 2026 13:55
Отключение газа в Рогане и Малой Рогане 24–25 июня
Специалист проверяет сеть. Фото иллюстративное: Харьковский филиал "Газмережи"

Жителей Рогани и Малой Рогани предупредили о временном прекращении газоснабжения. Подачу газа приостановят из-за плановых работ на сетях. Без газа населенные пункты останутся почти сутки. Людей просят заранее подготовиться и соблюдать правила безопасности.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский филиал "Газмережи".

Когда отключат газ

Подачу газа потребителям поселка Рогань Роганской общины и села Малая Рогань Вильховской общины прекратят в 09:00 24 июня. Возобновить подачу газа планируют с 09:00 25 июня. Сроки могут зависеть от завершения всех необходимых работ.

Что нужно сделать

Жителей просят до начала отключения самостоятельно перекрыть краны перед газовыми приборами. После завершения работ для безопасного возобновления газоснабжения необходимо будет впустить в дома сотрудников Харьковского филиала "Газмережи". В компании напоминают, что все сотрудники имеют служебные удостоверения, которые можно проверить перед допуском в помещение. Газовики также поблагодарили жителей общин за понимание и сотрудничество во время проведения работ.

Отключение сегодня

Отметим, что сегодня без газоснабжения также остались жители нескольких населенных пунктов Харьковской области. В связи с работами на газовых сетях временные ограничения ввели в селах Затишное и Ржавец, а также на одном из объектов в поселке Высокий. Отключения продлятся с 23 по 25 июня. После завершения работ специалисты проведут проверку систем и постепенно возобновят подачу газа. Для этого жителей просят обеспечить доступ работникам газовой службы в свои дома.

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Как сообщали Новини.LIVE, для жителей Харькова с 1 июня тарифы на жилищно-коммунальные услуги останутся без изменений. Кабинет Министров продлил действие фиксированных цен, чтобы защитить потребителей от дополнительных финансовых расходов в начале лета. Стоимость природного газа для большинства харьковчан, обслуживаемых компанией "Нафтогаз", осталась на уровне мая — 7,96 грн за кубометр.

Также Новини.LIVE сообщали, что оккупанты продолжают атаковать критическую инфраструктуру Харьковской области и наносить удары по гражданским объектам. Под прицелом оказываются также работники, восстанавливающие энергосистему региона. Такие атаки происходят во время их работы на местах повреждений. На этот раз удар пришелся по бригаде энергетиков.

Харьковская область Харьковгаз отключения
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
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