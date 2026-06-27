В Гданьске Терехов обсудил жилищные проекты для Харькова

Игорь Терехов. Фото: Игорь Терехов/Facebook

Штин Ульяна Редактор ленты новостей

Мэр Харькова Игорь Терехов в рамках Конференции по вопросам восстановления Украины провел в Гданьске встречу с председателем Банка развития Совета Европы Карло Монтичелли. Стороны обсудили вопросы восстановления жилья и развития жилищных программ в городе.

Об этом сообщает Харьковский городской совет, передает Новини.LIVE.

Харьков и Совет Европы обсудили восстановление жилья

По словам Терехова, из-за российских обстрелов более 160 тысяч харьковчан лишились жилья. Он подчеркнул, что Харьков заинтересован в создании условий для строительства нового жилья, которое одновременно будет стимулировать экономику города.

"Для меня самое важное — чтобы экономика работала: когда строится жилье, работают строительные компании, люди получают работу, платятся налоги, развивается город и страна. Мы заинтересованы не просто в компенсациях, а в том, чтобы эти средства шли на строительство нового жилья и помогали людям оставаться в Харькове", — отметил мэр.

Отдельное внимание в ходе встречи уделили развитию социального и муниципального жилья. Речь идет о возможности обеспечения жильем внутренне перемещенных лиц, работников коммунальных предприятий и других категорий граждан, нуждающихся в доступном жилье.

По итогам встречи стороны договорились продолжить сотрудничество по реализации жилищных проектов в Харькове.

Новини.LIVE сообщали, что Харьков по-прежнему является приоритетным партнером для Секретариата Энергетического сообщества, который уже передал городу оборудование на сумму 20 млн евро. Дальнейшие шаги по укреплению энергетической устойчивости города обсудили Игорь Терехов и Артур Лорковский во время встречи в Гданьске.

Новини.LIVE сообщали, что Харьков привлек 47 миллионов евро международной финансовой поддержки. Средства будут направлены на обеспечение ликвидности города и модернизацию системы теплоснабжения. Финансирование сформировано при участии Европейского банка реконструкции и развития и Европейского Союза для укрепления устойчивости города.