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Главная Харьков В июле Харьков пережил 109 атак: Терехов заявил о новой тактике

В июле Харьков пережил 109 атак: Терехов заявил о новой тактике

Ua ru
Дата публикации 2 августа 2026 13:46
Нападения на Харьков в июле: 217 пострадавших и 8 погибших
Мер Харькова Игорь Терехов. Фото: Игорь Терехов/Telegram

Июль стал для Харькова месяцем массированных атак и новых тактик российских войск. За месяц город подвергся 109 ударам, почти половина из которых пришлась на FPV-дроны. В результате обстрелов пострадали 217 человек, в том числе 24 ребенка. Еще восемь харьковчан погибли.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова.

Удари по Харкову у липні
Статистика атак на Харьков. Фото: Харьковский городской совет

Удары FPV-дронами

По данным Департамента чрезвычайных ситуаций Харьковского городского совета, в июле российские войска 45 раз атаковали Харьков с помощью FPV-дронов. Еще шесть FPV-дронов не взорвались. Таким образом, в общей сложности на FPV пришлось 51 удар из 109, то есть почти каждая вторая атака на город. Среди использованных дронов были и аппараты, которые могут управляться через оптоволокно.

Россияне используют FPV не только для ударов по неподвижным целям. Они атакуют автомобили в движении, грузовики, хлебовозы и машины, доставляющие людям воду. Отдельной целью остаются автозаправочные станции и топливные колонки.

Другое оружие

Помимо FPV-дронов, в июле российские войска применили 10 "Шахедов", восемь S-8000 "Бандероль", семь реактивных "Шахедов", семь "Италмасов" и семь "Молний". Также Харьков атаковали КАБами — четыре удара, РСЗО "Торнадо-С" и "Ланцетом". Зафиксированы также удары "Шахедами" без детонации и падение обломков беспилотников. Всего в городе за месяц зафиксировали 109 обстрелов.

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Российские атаки приходились на жилые районы, медицинские и учебные заведения, предприятия, административные и коммерческие здания. Также повреждались городской транспорт, дороги, электросети, газопроводы, железнодорожная и энергетическая инфраструктура, АЗС и автомобили харьковчан.

В результате ударов 217 человек получили ранения, среди них 24 ребенка. Восемь человек погибли, в том числе один ребенок.

Количество тревог

В июле в Харькове 278 раз объявляли воздушную тревогу. Их общая продолжительность составила 495 часов 47 минут, или 20 суток. Для сравнения: в области за месяц было 199 сигналов тревоги общей продолжительностью 674 часа 1 минута, или 28 суток.

Таким образом, харьковчане провели в укрытиях и в ожидании опасности значительную часть месяца.

Защита города

В городских властях отмечают, что противодействие FPV-дронам требует совместной работы с военными и областной администрацией. В частности, испытывают различные технические решения и устанавливают согласованные с военными конструкции для защиты города.

"Антидроновые сетки могут сработать в одном случае, но не защищают от всего спектра вооружения — реактивных дронов, ракет или управляемых авиабомб", — заявил мэр Харькова.

Несмотря на постоянные атаки, коммунальные службы, медики, спасатели и энергетики продолжают работать после каждого удара. Они ликвидируют последствия обстрелов, восстанавливают сети, ремонтируют поврежденные дома и помогают пострадавшим.

"Именно так Харьков отвечает врагу: не привыкает к войне, а каждый день учится лучше защищать своих, быстрее восстанавливать поврежденное и оставаться живым городом!", — отметил Терехов.

Как сообщали Новини.LIVE, ночью российские войска атаковали Харьков и область ударными беспилотниками. В результате ударов пострадали пять человек, среди них двое детей. Во время ликвидации последствий атаки получил травму также спасатель ГСЧС. Его госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести.

Также Новини.LIVE писали, что в Харькове планируют создать трехуровневую систему защиты от российских беспилотников. Она объединит технологии, которые уже используются на фронте, с автоматизированными средствами поражения воздушных целей. В то же время точную стоимость реализации такого проекта пока оценить невозможно.

Харьков обстрелы Игорь Терехов
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
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