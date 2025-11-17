Видео
Видео

Главная Харьков В Изюме из-за атаки РФ пострадал ребенок

В Изюме из-за атаки РФ пострадал ребенок

Ua ru
Дата публикации 17 ноября 2025 01:13
обновлено: 01:41
Обстрел Изюма 16 ноября - пострадал ребенок
Бригада скорой помощи. Иллюстративное фото: itmed.org

Россияне поздно вечером, 16 ноября, атаковали Изюм Харьковской области дронами. В результате атаки пострадал ребенок.

Об этом в Telegram сообщает Изюмская МВА.

Читайте также:

Последствия атаки РФ по Изюму

"По состоянию на сейчас известно, что в результате вражеского обстрела города Изюм пострадал 14-летний ребенок", — говорится в сообщении.

В городской военной администрации добавили, что у пострадавшей наблюдается острая реакция на стресс, ей оказана необходимая помощь.

Напомним, что атака на Изюм была после 22:00, 16 ноября. После этого в Изюмской громаде исчез свет.

Также мы писали, что менее часа назад серия взрывов прогремела в Измаиле Одесской области. Враг пытался атаковать город дронами.

дети Харьковская область обстрелы Изюм война в Украине пострадавшие
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
