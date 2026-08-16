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Главная Харьков В Харьков прилетает меньше FPV-дронов: Игорь Терехов назвал причину

В Харьков прилетает меньше FPV-дронов: Игорь Терехов назвал причину

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Дата публикации 16 августа 2026 14:33
В Харькове сократилось количество прилетов FPV-дронов: причины
Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: Харьковский городской совет

В Харькове удалось сократить количество попаданий российских FPV-дронов. Город совместно с военными продолжает укреплять систему противодействия беспилотникам и работает над новыми решениями, однако подробности из соображений безопасности не разглашаются.

Об этом заявил мэр Харькова и глава Ассоциации прифронтовых городов и общин Игорь Терехов во время рабочей поездки в Кропивницкий, передает Новини.LIVE.

FPV-дроны над Харьковом

По словам Игоря Терехова, часть уже введенных мер дала результат. В то же время полностью показывать или объяснять, как именно город защищается от российских FPV-дронов, он не стал.

"Давайте так, всего показывать не будем. Вы видите, что благодаря тому, что мы уже сделали и продолжаем делать, сегодня в город Харьков долетает гораздо меньше FPV-дронов", — сказал Игорь Терехов.

Мэр подчеркнул, что угроза для города не исчезла и российские беспилотники продолжают долетать до Харькова. Именно поэтому работу над защитой не прекращают.

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Над проблемой работают совместно с военными

Одним из ключевых направлений Терехов назвал постоянное взаимодействие городских властей с военными. По его словам, стороны не только используют уже имеющиеся средства противодействия, но и ищут новые способы защиты от FPV-дронов.

"Да, они есть, но мы работаем. Хочу сказать, что мы постоянно на связи с военными. Мы разрабатываем новые решения и будем продолжать", — отметил мэр.

Какие именно дополнительные решения готовятся для Харькова, Терехов не уточнил. Детали системы противодействия беспилотникам не раскрываются из соображений безопасности.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что Украина должна готовиться к самым сложным сценариям предстоящей зимы, поскольку спрогнозировать ее ход пока невозможно. По его словам, ситуация будет зависеть от боевых действий и переговорного процесса, а одной из главных задач является обеспечение бесперебойной генерации электроэнергии и защита энергетической инфраструктуры.

Новини.LIVE сообщали, что мэр Харькова Игорь Терехов во время рабочей поездки в Кропивницкий заявил о необходимости объединения украинских общин, государства и бизнеса для восстановления страны и возвращения людей. Он также подчеркнул важность поддержки переселенцев, молодежи и специалистов, которые могут уехать за границу. Кроме того, Игорь Терехов призвал создать в Украине систему доступного жилья. По его мнению, нужна новая стратегия, которая объединит возможности государства, общин, банков и частных инвесторов. Она должна предусматривать создание жилищных ассоциаций, долгосрочное ипотечное финансирование и развитие социальной аренды.

Харьковская область Игорь Терехов Новости Харькова дроны защита
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец

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