В Харькове 21 июля временно не будет света: список адресов

Специалисты проводят ремонт сети. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Долженко Екатерина редактор, одесский обозреватель

В Харькове 21 июля часть потребителей Новобаварского района останется без электроэнергии. Причина — проведение неотложных ремонтных работ. Ограничения будут действовать до самого вечера.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковоблэнерго.

Ремонтные работы

Временные ограничения электроснабжения запланированы на вторник, 21 июля. Работы будут продолжаться в течение дня. Жителям района следует заранее позаботиться о заряженных телефонах и других необходимых устройствах.

Адреса отключений:

ул. Академика Грищенко

ул. Археологов

ул. Бакинская

ул. Баркалова

ул. Бахчисарайская

ул. Былинная

ж/д Белогрудовский

поселок Белозерский

поселок Блакитного

ул. Блакитного

ул. Богатырская

пер. Бондаревский

улица Бородивский

1-й проезд Бородивский

2-й ул. Боярская

ул. Бугрименко

ул. Бучанский

улица Вечерний

пер. Вильховский

поселок Волновахский

ул. Врубеля

ул. Гостомельская

шоссе Григоровское

ул. Ильи Коваля

пер. Инкерманский

ул. Ирпинская

шоссе Карачевское

проезд Карачевский

ул. Кисляк Марии

проезд Кольцевой

ул. Княжа

ул. Коксовая

пер. Коксовый

пер. Колоритный

ул. Конотопская

пер. Конотопский

ул. Консульская

ул. Корабельная

ул. Константина Калинина

проезд Крылова 4-й

ул. Лекторская

пер. Лиднянский

ул. Лирическая

переулок Метизный

ул. Минеральная

пер. Минеральный 1-й

пер. Минеральный 2-й

ул. Министерская

просп. Ново-Баварский

ул. Новодаргомыжская

ул. Новожановская

ул. Новожановская

пер. Новожановский

ул. Новопригородная

пер. Новопригородный

проезд Новопригородный 1-й

пер. Новопригородный 1-й

проезд Новопригородный 2-й

пер. Нотный

ул. Ореховская

переулок Победы 2-й

ул. Победителей

пер. Победителей

ул. Подборовка

пер. Покотиловский

ул. Посольская

ул. Пятисотницкая

ул. Радиотехническая

пер. Радиотехнический 1-й

пер. Радиотехнический 2-й

ул. Райгородская

проезд Райгородский

пер. Райгородский

проезд Райгородский 1-й

в-зд Райгородский 2-й

переулок Райгородский 2-й

проезд Райгородский 3-й

проезд Райгородский 4-й

ул. Садибная

ул. Садибный

ул. Свинаренко

в-зд Славетный

ул. Станционная

пер. Старовинный

проезд Старосельский

пер. Старосельский

пер. Судакский

ул. Восточная

ул. Восточная

проспект Восточный

ул. Таврическая

ул. Тираспольская

в-зд Тираспольский 1-й

в-зд Тираспольский 2-й

в-зд Тираспольский 3-й

4-й Тираспольский

ул. Третья

ул. Удянская

проезд Удянский

переулок Химический

ул. Красной Калины

проезд Четвертый

переулок Четвертый

проезд Чернобривцев

ул. Черноземная

пер. Шаруканский

ул. Шульженко

ул. Ясные Зори

пер. Ясные Зори

ул. Яснополянская

Когда восстановят электроснабжение

Отключение электроэнергии запланировано с 8:00 до 18:00. Если ремонтные работы завершатся раньше, электроснабжение может быть восстановлено до указанного времени.

Тариф на электроэнергию

Отметим, что для бытовых потребителей тариф на электроэнергию остается на уровне 4,32 грн за кВт/ч. Владельцы жилья с электроотоплением и в дальнейшем будут пользоваться льготным тарифом — 2,64 грн за кВт·ч при условии потребления до 2000 кВт·ч в месяц. Если этот лимит будет превышен, весь объем использованной электроэнергии будет оплачиваться по стандартному тарифу.

Сократить расходы также могут потребители, установившие двухзонные счетчики. Для них в ночное время — с 23:00 до 07:00 — электроэнергия стоит вдвое дешевле.

Как сообщали Новини.LIVE, российские войска атаковали аварийную бригаду газовиков в Дергачевской общине в Харьковской области. Работники как раз ликвидировали утечки газа после предыдущего обстрела. В момент проведения работ враг нанес повторный удар управляемыми авиабомбами. К счастью, никто из аварийщиков не пострадал.

Также Новини.LIVE сообщали, что российские атаки вновь нанесли удар по энергетической инфраструктуре Харьковской области. Из-за повреждения высоковольтной линии без электроснабжения остались около тысячи абонентов. Во время еще одного удара дрона по служебному автомобилю был ранен сотрудник. Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения.