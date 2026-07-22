В Харькове 22 июля изменятся маршруты трамваев и троллейбусов

Троллейбус в Харькове. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Долженко Екатерина редактор, одесский обозреватель

22 июля в Харькове общественный транспорт будет курсировать по измененным маршрутам. Это связано с ремонтом трамвайных путей и контактной сети. В связи с ремонтными работами движение отдельных трамваев и троллейбусов на некоторых участках города будет временно ограничено. Пассажирам следует учесть эти изменения при планировании поездок.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский городской совет.

Изменения в трамвайном движении

С 8:00 до 14:00 трамваи не будут курсировать на площади Защитников Украины, проспекте Героев Харькова на участке от ул. Академика Павлова до площади Конституции, а также на площади Конституции. В это время вагоны будут курсировать по следующим маршрутам:

№5: разворотная площадка "Ул. Одесская» — проспект Байрона — ул. Морозова — ул. Георгия Тарасенко — ул. Молочная — ул. Гольдберговская — пер. Рыбасовский — ул. Грековская — ул. Университетская — площадь Павловская — площадь Сергиевская — ул. Полтавский Шлях — ул. Евгения Котляра — разворотная площадка "Вокзал "Харьков-Пассажирский".

№ 6: разворотная площадка "602 микрорайон" — Салтовское шоссе — пер. Салтовский — ул. Академика Павлова — проспект Героев Харькова — ул. Кошкина (в обратном направлении — ул. Морозова) — ул. Георгия Тарасенко — ул. Молочная — ул. Гольдберговская — пер. Рыбасовский — ул. Грековская — ул. Университетская — площадь Павловская — площадь Сергиевская — ул. Полтавский Шлях — ул. Евгения Котляра — разворотная площадка "Вокзал "Харьков-Пассажирский".

№ 8: разворотная площадка "Ул. Одесская" — проспект Байрона — ул. Морозова — проспект Героев Харькова — ул. Академика Павлова — пер. Салтовский — Салтовское шоссе — разворотная площадка "602 микрорайон". В обратном направлении: разворотная площадка "602 микрорайон" — Салтовское шоссе — пер. Салтовский — ул. Академика Павлова — проспект Героев Харькова — ул. Кошкина — ул. Георгия Тарасенко — ул. Полевая — ул. Добровольцев — ул. Георгия Тарасенко — ул. Морозова — проспект Байрона — разворотная площадка "Ул. Одесская".

№ 27: разворотная площадка "Салтовское" — проспект Тракторостроителей — ул. Непокоренных — ул. Академика Павлова — проспект Героев Харькова — ул. Кошкина (в обратном направлении — ул. Морозова) — ул. Георгия Тарасенко — ул. Молочная — ул. Гольдберговская — ул. Москалевская — разворотная площадка "Новожаново".

№ 30: разворотная площадка "Салтовское" — проспект Тракторостроителей — ул. Непокоренных — ул. Академика Павлова — проспект Героев Харькова — ул. Кошкина (в обратном направлении — ул. Морозова) — ул. Георгия Тарасенко — ул. Молочная — ул. Гольдберговская — пер. Рыбасовский — ул. Грековская — ул. Университетская — площадь Павловская — площадь Сергиевская — ул. Полтавский Шлях — ул. Евгения Котляра — разворотная площадка "Вокзал "Харьков-Пассажирский".

В этот период также будет курсировать временный автобус № 6 по маршруту: площадь Сергиевская — ул. Морозова. Автобус будет следовать через площадь Павловскую, площадь Конституции, проспект Героев Харькова, площадь Защитников Украины, ул. Молочную и ул. Георгия Тарасенко.

Изменения во второй половине дня

С 14:00 до 18:00 трамваи не будут курсировать по проспекту Героев Харькова на участке от ул. Академика Павлова до площади Защитников Украины. В это время маршруты будут работать следующим образом:

№6: разворотная площадка "602 микрорайон" — Салтовское шоссе — пер. Салтовский — ул. Академика Павлова — проспект Героев Харькова — ул. Кошкина (в обратном направлении — ул. Морозова) — ул. Георгия Тарасенко — ул. Молочная — площадь Защитников Украины — проспект Героев Харькова — площадь Конституции — Павловская площадь — Сергиевская площадь — ул. Полтавский Шлях — ул. Евгения Котляра — разворотная площадка "Вокзал "Харьков-Пассажирский".

№ 8: разворотная площадка "Ул. Одесская" — проспект Байрона — ул. Морозова — проспект Героев Харькова — ул. Академика Павлова — пер. Салтовский — Салтовское шоссе — разворотная площадка "602 микрорайон". В обратном направлении: разворотная площадка "602 микрорайон" — Салтовское шоссе — пер. Салтовский — ул. Академика Павлова — проспект Героев Харькова — ул. Кошкина — ул. Георгия Тарасенко — ул. Полевая — ул. Добровольцев — ул. Георгия Тарасенко — ул. Морозова — проспект Байрона — разворотная площадка "Ул. Одесская".

№ 27: разворотная площадка "Салтовское" — проспект Тракторостроителей — ул. Непокоренных — ул. Академика Павлова — проспект Героев Харькова — ул. Кошкина (в обратном направлении — ул. Морозова) — ул. Георгия Тарасенко — ул. Молочная — ул. Гольдберговская — ул. Москалевская — разворотная площадка "Новожаново".

№30: разворотная площадка "Салтовское" — проспект Тракторостроителей — ул. Непокоренных — ул. Академика Павлова — проспект Героев Харькова — ул. Кошкина (в обратном направлении — ул. Морозова) — ул. Георгия Тарасенко — ул. Молочная — площадь Защитников Украины — проспект Героев Харькова — площадь Конституции — Павловская площадь — Сергиевская площадь — ул. Полтавский Шлях — ул. Евгения Котляра — разворотная площадка "Вокзал "Харьков-Пассажирский".

Работа троллейбусов

Отдельные изменения 22 июля коснутся и троллейбусов. С 10:00 до 15:00 из-за ремонта контактной сети будет приостановлено движение троллейбусов, не имеющих достаточного запаса автономного хода, на ул. Ахсарова, проспекте Людвига Свободы и проспекте Победы. Как сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства, на время ремонта троллейбусы будут курсировать по измененным маршрутам.

№2: разворотная площадка "Просп. Жуковского" — ул. Академика Проскуры — Харьковское шоссе — ул. Сумская — проспект Независимости — проспект Науки — ул. Деревянко — ул. Станислава Парталы — разворотная площадка "Больница скорой и неотложной помощи".

№40: площадь Конституции — ул. Сумская — ул. Деревянко — ул. Космонавтов — ул. Двадцать третьего августа — разворотная площадка "ул. Клочковская".

Пассажирам рекомендуется заранее учесть временные изменения и планировать поездки с учетом обновленного расписания общественного транспорта.

Бесплатный проезд

С начала полномасштабного вторжения проезд в общественном транспорте Харькова остается бесплатным. Как отмечает мэр Игорь Терехов, в условиях постоянного прифронтового статуса и угрозы обстрелов транспортная система — и прежде всего метрополитен — выполняет роль объекта гражданской защиты и укрытия. Именно поэтому возвращение платы за проезд пока не планируется.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харьковской области из-за постоянной угрозы атак FPV-дронов отдельные автомобильные дороги приходится оперативно перекрывать. Такие решения принимаются в режиме реального времени, чтобы обезопасить водителей и обеспечить бесперебойную работу Сил обороны.

Также Новини.LIVE писали, что 18 июля российские войска атаковали один из объектов энергетической инфраструктуры Харьковской области. В результате удара вся Дергачевская община осталась без электроснабжения, а в городе ввели резервный график подачи воды.