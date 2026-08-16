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Главная Харьков В Харькове 4-летний мальчик выпал из окна: мать осуждена

В Харькове 4-летний мальчик выпал из окна: мать осуждена

Ua ru
Дата публикации 16 августа 2026 12:21
В Харькове мальчик погиб после падения из окна: приговор матери
Задержанная мать. Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харькове суд вынес приговор 29-летней женщине, чей четырехлетний сын погиб после падения из окна четвертого этажа. В день трагедии мать оставила мальчика и его младшую сестру одних в закрытой квартире и ушла на подработку. Женщину приговорили к пяти годам лишения свободы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

У Харкові 4-річний хлопчик випав з вікна
Разбросанные вещи в квартире. Фото: Харьковская областная прокуратура

Мальчик выпал из окна

По информации прокуратуры, трагедия произошла 7 мая 2026 года в доме на проспекте Ново-Баварском. По данным следствия, утром мать ушла на подработку, оставив дома без присмотра двух малолетних детей. Четырёхлетний мальчик залез на подоконник, потерял равновесие и выпал из окна квартиры на четвёртом этаже. Ребёнок получил тяжёлые травмы и скончался в машине скорой помощи.

Брудна кухня
Антисанитария на кухне. Фото: Харьковская областная прокуратура

Когда правоохранители и спасатели попали в закрытую квартиру, там находилась младшая сестра погибшего. Девочке на тот момент еще не исполнилось трех лет. У нее обнаружили признаки обезвоживания. Сама женщина вернулась только к вечеру. В прокуратуре отмечают, что на тот момент она даже не знала о гибели сына. Мать задержали на улице недалеко от дома.

Трехлетней девочке оказали медицинскую помощь, после чего ее передали в патронатную семью. В настоящее время решается вопрос о лишении осуждённой родительских прав.

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Семья находилась на учете

В ходе расследования выяснилось, что проблемы в семье возникли задолго до трагедии. Женщина уже попадала в поле зрения правоохранительных органов и социальных служб. В июне 2023 года её привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Тогда женщину вместе с сыном обнаружили за сбором картона возле мусорной свалки.

Брудний холодильник
Грязный холодильник в квартире. Фото: Харьковская областная прокуратура

Ребенка временно изъяли, а семью поставили на учёт как оказавшуюся в сложных жизненных обстоятельствах. Однако, по информации прокуратуры, в дальнейшем мать продолжала вести асоциальный образ жизни, не обеспечивала надлежащего ухода за детьми, а впоследствии перестала выходить на связь с социальными службами.

Брудний посуд
Грязная посуда и шкафы. Фото: Харьковская областная прокуратура

Мать осудили

В суде харьковчанка полностью признала свою вину. До оглашения приговора она находилась под стражей. Суд признал ее виновной по двум статьям Уголовного кодекса Украины: в умышленном оставлении без помощи малолетнего лица в опасном для жизни состоянии, повлекшем смерть, а также в злостном неисполнении родительских обязанностей, повлекшем тяжкие последствия. По совокупности преступлений женщине назначили пять лет лишения свободы.

Перед судом предстанет и сотрудница службы по делам детей. Руководительнице районной службы по делам детей инкриминируют служебную халатность. По версии следствия, чиновница в течение длительного времени ненадлежащим образом исполняла свои обязанности, не реагировала должным образом на информацию о возможной опасности для брата и сестры и не обеспечила своевременное изъятие детей из семьи. Чиновницу отстранили от работы.

Случаи насилия над детьми на Харьковщине

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Харькове изъяли 6-летнего мальчика из семьи после того, как в соцсетях и Telegram-каналах распространили видео, на котором женщина в лесном массиве избивает малолетнего ребенка. На записи видно, как ребенок плачет, а женщина при этом кричит и нецензурно ругается. После появления видеоматериалов правоохранители установили личность женщины. Ею оказалась 50-летняя жительница Харькова. Полицейские вместе с сотрудниками службы по делам детей, прокуратуры и социальных служб выехали в семью с проверкой. В ходе обследования выяснилось, что шестилетний мальчик жил в опасных условиях вместе с матерью и бабушкой. В квартире были ненадлежащие санитарные условия, а врачи во время осмотра обнаружили у ребенка синяк на пояснице.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Харьковской области апелляционный суд оставил без изменений приговор мужчине, осужденному за изнасилование несовершеннолетней. Нападение на 17-летнюю девушку произошло, когда она вечером возвращалась домой. Мужчина проведет за решеткой девять лет. Кроме того, житель Лозовского района Харьковской области был приговорен к 12 годам лишения свободы за сексуальное насилие в отношении собственной несовершеннолетней дочери. В результате действий отца девушка забеременела и родила ребенка, который через месяц после рождения скончался.

дети Харьковская область Новости Харькова окна судебные решения
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец

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