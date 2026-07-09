В Харькове четыре трамвая временно изменят свои маршруты

Трамвай в Харькове. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Долженко Екатерина редактор, одесский обозреватель

В связи с ремонтом трамвайных путей в Харькове временно изменится схема движения общественного транспорта. Ограничения будут действовать в течение дня 9 июля. На время проведения работ четыре трамвайных маршрута будут курсировать по измененным схемам. Пассажирам рекомендуется заранее учесть эти изменения при планировании поездок.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский городской совет.

Где ограничат движение

В четверг, 9 июля, с 9:00 до 18:00 будет приостановлено движение трамваев на улице Непокоренных. Ограничения будут действовать на участке от улицы Академика Павлова до проспекта Тракторостроителей. В Департаменте строительства и дорожного хозяйства сообщили, что причиной стало проведение ремонта трамвайных путей.

Как будут курсировать трамваи

На время ремонта изменятся маршруты трамваев №16, №16А, №27 и №30.

Трамвай №16 будет курсировать от разворотного круга "Журавлевский гидропарк" через улицы Шевченко, Моисеевскую, Виринскую, въезд Семиградский, улицу Академика Павлова и улицу Непокоренных с возвращением к разворотной площадке.

Трамвай №16А будет двигаться в обратном направлении по тому же кольцу.

Маршрут №27 будет курсировать от разворотного круга "Новожаново" через улицы Москалевскую, Гольдберговскую, Молочную, площадь Защитников Украины, проспект Героев Харькова, улицу Академика Павлова, улицу Непокоренных и улицу Шевченко до разворотного круга "Журавлевский гидропарк".

Трамвай №30 будет курсировать от разворотной площадки "Вокзал "Харьков-Пассажирский" через улицы Евгения Котляра, Полтавский Шлях, площади Сергиевскую, Павловскую и Конституции, проспект Героев Харькова, улицу Академика Павлова, переулок Салтовский, Салтовское шоссе и проспект Тракторостроителей до разворотной площадки "Салтовское".

В связи с ремонтом будет перекрыт переулок

Кроме того, с 8:00 9 июля до 20:00 8 сентября в Харькове будет запрещено движение транспорта в 1-м Золочевском переулке. Ограничения будут действовать на участке от улицы Золочевской до улицы Игоря Муратова.

В Департаменте строительства и дорожного хозяйства сообщили, что перекрытие связано с прокладкой теплотрассы. Объехать закрытый участок можно по прилегающим улицам, в частности по Золочевской, Инициативной и улице Игоря Муратова.

На время работ также изменятся маршруты автобусов №43е и №243. Они будут курсировать от Залютина (пансионат) через улицы Игоря Муратова, Самодеятельную и Золочевскую, после чего продолжат движение по привычным маршрутам.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харькове планируют установить антидроновые сетки на Харьковском шоссе из-за угрозы атак российских FPV-дронов. Также власти рассматривают возможность организации такой защиты на Северной Салтовке.

Кроме того, Новини.LIVE писали, что во время массированных обстрелов и воздушных тревог в Харькове на станциях метро могут разместить дополнительные вагоны для укрытия людей. Однако пока в этом нет необходимости, ведь имеющихся площадей метрополитена достаточно для приема людей.