Газ временно отключат в Харькове и области: названы адреса

Специалисты проводят ремонт сети. Фото иллюстративное: Харьковский филиал "Газмережи"

Долженко Екатерина редактор, одесский обозреватель

У части жителей Харькова и Люботинской общины в ближайшие дни временно не будет газа. Причина — плановые работы на газовых сетях. Газоснабжение возобновят после завершения ремонта и проверки систем в домах. Жителей просят заранее подготовиться и соблюдать правила безопасности.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский филиал "Газмережи".

Отключение в Харькове

9 июля Харьковский городской филиал «Газмережи» проведет работы на системе газоснабжения в Шевченковском районе. Без газа временно останутся жители:

проспект Победы: 61-Б, 62-Б, 62-Г, 62-Д, 65, 65-А, 66-Б, 66-В, 66-Д, 66-М, 66-Н, 66-О, 66-П, 66-Р, 68-Б, 68-Г, 71, 72-В, 72-Г, 74-Б, 74-Г, 75-Б, 77, 77-Б, 78-Б, 78-В.

улица Архитекторов: 20, 24, 26, 30, 32.

проспект Людвига Свободы: 50, 50-А, 50-Б, 50-В.

Газовики просят жителей перекрыть краны перед газовыми приборами. Возобновление подачи газа начнется после завершения работ и обеспечения доступа ко всем квартирам для проверки внутридомовых сетей.

Область без газа

Плановое прекращение газоснабжения также состоится в Люботинской общине. С 08:30 13 июля без газа останутся потребители села Борчаны и улицы Локомотивной в городе Люботин. По информации "Газмереж", возобновить подачу газа планируется с 09:00 20 июля. До начала работ жителей просят самостоятельно перекрыть краны перед газовыми приборами, а после завершения ремонта обеспечить доступ работникам в дома для безопасного возобновления газоснабжения.

В компании также напомнили, что все сотрудники Харьковского филиала "Газмережи", которые будут проводить работы, должны иметь служебные удостоверения.

Тариф на газ

Отметим, что в июле жители Харькова будут получать счета по уже действующим тарифам. Кабинет Министров продлил действие фиксированных цен на основные коммунальные услуги, поэтому дополнительной финансовой нагрузки на семейные бюджеты пока не предвидится. Для большинства бытовых потребителей цена на природный газ останется на уровне 7,96 грн за кубометр.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харьковской области продолжаются работы по разминированию территорий, пострадавших в результате боевых действий. За прошедшую неделю специалисты обследовали десятки гектаров земли и важные объекты инфраструктуры. В целом удалось очистить почти 84 гектара территории области. Также саперы обезвредили сотни опасных предметов.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что российские войска в течение двух дней, 26 и 27 июня, нанесли массированные удары по объектам Группы "Нафтогаз" в Харьковской области. В ходе одной из атак был поврежден вахтовый автобус, перевозивший сотрудников предприятия. Оккупанты применили как минимум четыре баллистические ракеты, часть из которых была оснащена кассетными боевыми частями. Кроме того, российские войска атаковали производственные объекты ударными беспилотниками.