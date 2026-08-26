В Харькове конфликт с ТЦК закончился перестрелкой: подробности

Полицейская машина. Фото: Нацполиция

Лилия Швец Редактор ленты новостей - Одесса

В Харькове полиция выясняет подробности конфликта, к которому могли быть причастны военнослужащие ТЦК и СП. В соцсетях распространилось видео инцидента, во время которого, по словам авторов публикации, слышались выстрелы. Правоохранители отдельно проверяют информацию о возможном применении оружия.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на полицию Харьковской области.

Стрельба в Харькове

По данным правоохранителей, видео конфликта они обнаружили 25 августа в ходе мониторинга социальных сетей. Сам инцидент, как утверждают авторы постов, произошел 23 августа в Киевском районе Харькова.

На обнародованных кадрах запечатлена конфликтная ситуация, в которой, возможно, участвовали представители территориального центра комплектования и социальной поддержки. В сети также сообщают о выстрелах.

Мужчина с пистолетом. Фото: кадр из видео

Полиция выясняет подробности

В полиции отмечают, что в настоящее время эти обстоятельства еще проверяются. Информация о происшествии зарегистрирована, правоохранители устанавливают его участников и выясняют, действительно ли во время конфликта применялось оружие. Полицейские также просят очевидцев и людей, у которых есть видео инцидента, обратиться в правоохранительные органы.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Харькове мужчина открыл стрельбу во время конфликта на одном из городских рынков. Он около 10 раз выстрелил из пистолета в сторону своего оппонента. Пострадавший был госпитализирован с ранениями различных частей тела. Полицейские уже сообщили стрелку о подозрении.

Также Новини.LIVE сообщали, что вечером в воскресенье, 24 мая, на улице 92-й Бригады в Индустриальном районе Харькова произошла стрельба возле жилого многоэтажного дома. Обошлось без пострадавших. Лицо, причастное к инциденту, уже установлено.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что в Харькове полиция устанавливает обстоятельства ночной стрельбы в Основянском районе. После выстрелов возле дороги нашли мужчину с огнестрельным ранением ноги.