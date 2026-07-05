В Харькове на АЗС из-за шума холодильника не услышали удар дрона

Пожар на АЗС. Фото: Нацполиция

Лилия Швец Редактор ленты новостей - Одесса

В Харькове после российского удара 4 июля была частично разрушена автозаправочная станция в Индустриальном районе. Из-за шума холодильного оборудования работники не услышали приближение беспилотника и узнали о нападении только в момент удара.

Об этом журналистке Новини.LIVE Анне Шоферовой рассказала сотрудница АЗС.

Удар по АЗС

По словам женщины, после взрыва работники сразу выбежали и спрятались в мобильном укрытии. Его на заправке установили на случай атаки.

"Услышали только удар, сразу выскочили и спрятались в укрытии. Нам его поставили именно на такие случаи", — рассказала сотрудница АЗС.

Она добавила, что после атаки на песке горел небольшой обломок. Когда сотрудники вышли из укрытия, огня уже не было.

"Какой-то кусочек горел на песке, но это было, когда мы бежали в укрытие. А когда вышли — уже ничего не было. Повреждена крыша навеса", — сказала женщина.

Отметим, что, по данным ГСЧС, в результате попадания ударного беспилотника на территории АЗС произошел пожар. Загорелись шесть грузовых автомобилей и четыре прицепа. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. Спасателям удалось спасти 10 единиц техники и семь полуприцепов.

Россияне нанесли удар по дороге возле станции метро

Уже утром 5 июля россияне с помощью беспилотника, предположительно типа "Италмас", атаковали Киевский район Харькова. По данным прокуратуры, попадание зафиксировали в дорожном покрытии недалеко от станции метро. В результате этого удара пострадали пять человек, среди них 18-летняя девушка.

Спасатели несут женщину в «скорую». Фото: ГСЧС

Пострадавшая женщина. Фото: ГСЧС

Спасатели, медики и полицейские оказали помощь пострадавшим. Также на месте работали психологи ГСЧС.

Спасатели на месте происшествия оказывают помощь. Фото: ГСЧС

Пострадавшую женщину госпитализировали. Фото: ГСЧС

Обстрелы Харьковской области: что известно

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Харькове планируют установить антидроновые сетки на Харьковском шоссе из-за угрозы атак российских FPV-дронов. Также власти рассматривают возможность организации такой защиты на Северной Салтовке.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что российские войска продолжают целенаправленно атаковать автозаправочные станции в Харькове. Только за последние две-три недели в городе повреждено уже более шести АЗС, однако, несмотря на это, дефицита топлива пока нет.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что за последние сутки российские войска нанесли удары по Харькову и 22 населенным пунктам области. В результате атак погибли три человека, еще восемь получили ранения и травмы, среди пострадавших — 10-месячный ребенок.