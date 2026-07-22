В Харькове с 22 по 29 июля не будет газа: список адресов

Специалист ремонтирует сеть. Фото иллюстративное: Харьковский городской филиал «Газмережи»

В Харькове временно приостановят газоснабжение для части потребителей в двух районах города. Ограничения связаны с работами на газовых сетях. Газа не будет по ряду адресов с 22 по 29 июля. После завершения работ подачу возобновят, но для этого специалистам нужно будет попасть во все квартиры.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский городской филиал "Газсети".

Где не будет газа

Харьковский городской филиал "Газмережи" будет проводить работы на системе газоснабжения в Немышлянском и Слободском районах Харькова. Временно газоснабжение будет приостановлено по следующим адресам:

ул. Дизельная — все дома;

ул. Мухачева — все дома;

ул. Тепловозная — все дома;

ул. Черноморская — все дома;

ул. Ковтуна — дома № 5, 10-А, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 22-А, 23, 24, 27, 40, 42;

просп. Героев Харькова, 144-К;

ул. Морозова — дома № 1, 2, 3, 4, 5;

просп. Льва Ландау — дома № 56/2, 56/3, 56/1, 58/1, 58/2;

ул. Энергетическая — дома № 2, 4, 5, 6.

Когда восстановят газоснабжение

Работы будут проводиться с 22 по 29 июля 2026 года. После их завершения газоснабжение жилых домов будет восстановлено. При этом подключение возможно только после завершения всех работ и при условии, что специалисты получат доступ ко всем квартирам и другим помещениям. Это необходимо для проверки внутридомовой системы газоснабжения.

В "Газмережах" призывают жильцов обеспечить доступ к своим помещениям для обследования газовых сетей. Это необходимо, чтобы после завершения работ специалисты могли безопасно возобновить подачу газа.

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Тариф на газ

Отметим, что в июле харьковчане будут получать счета за газ по действующим тарифам. Кабинет Министров продлил действие фиксированных цен на основные коммунальные услуги, поэтому в ближайшее время дополнительной нагрузки на семейные бюджеты не ожидается. Для большинства бытовых потребителей стоимость природного газа останется на уровне 7,96 грн за кубометр.

Как сообщали Новини.LIVE, российские войска атаковали аварийную бригаду газовиков в Дергачевской общине Харьковской области. Работники как раз ликвидировали утечки газа после предыдущего обстрела. В момент проведения работ враг нанес повторный удар управляемыми авиабомбами. К счастью, никто из аварийников не пострадал.

Также Новини.LIVE сообщали, что российские атаки вновь нанесли удар по энергетической инфраструктуре Харьковской области. Из-за повреждения высоковольтной линии без электроснабжения остались около тысячи абонентов. Во время еще одного удара дрона по служебному автомобилю был ранен сотрудник. Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения.