В Харькове парень подорвался из-за опасной находки

Табличка с предупреждением. Фото иллюстративное: ГСЧС Харьковской области

В Харькове 20-летний парень получил тяжёлые минно-взрывные травмы после попытки разобрать неизвестный предмет. Он нашёл его в поле и привёз домой. Полиция проводит расследование и в очередной раз призывает не прикасаться к подозрительным находкам, ведь это может стоить жизни.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции Харьковской области.

Опасная находка

Вечером 5 июля в полицию поступило сообщение от медиков о госпитализации 20-летнего харьковчанина с минно-взрывными травмами. По предварительным данным, парень нашел неизвестный взрывоопасный предмет в поле на территории Малоданиловской общины. Вместо того чтобы вызвать экстренные службы, он забрал находку домой и попытался её разобрать. В этот момент произошёл взрыв. В результате детонации мужчина получил многочисленные осколочные ранения. Его госпитализировали.

Полиция проводит проверку

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».

Разминирование Харьковской области

Отметим, что за прошедшую неделю саперы ГСЧС обнаружили и обезвредили в Харьковской области 256 вражеских боеприпасов. К разминированию территорий привлекались 38 пиротехнических расчетов. С начала полномасштабного вторжения специалисты уже уничтожили на территории области 144 677 взрывоопасных предметов. Работы по разминированию продолжаются ежедневно, ведь значительная часть деоккупированных территорий до сих пор остается опасной.

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Что делать при обнаружении опасной находки

В полиции напоминают, что категорически запрещено прикасаться, переносить или перевозить подозрительные предметы. Также нельзя пытаться их разбирать, распиливать или бросать в огонь. Правоохранители подчеркивают: если принести взрывоопасный предмет в жилой дом или двор, можно подвергнуть смертельной опасности не только себя, но и родных и соседей.

В случае обнаружения подозрительной находки необходимо немедленно отойти на безопасное расстояние и сообщить о ней по телефонам 102 или 101.

Как сообщали Новини.LIVE, российские оккупанты днем в воскресенье, 5 июля, вновь атаковали Харьков ударным беспилотником, предположительно типа «Италмас». Известно, что в результате попадания поврежден нежилой объект. В здании частично разрушено перекрытие, повреждены подвесной потолок и внутренние помещения. На полу образовалась воронка, вокруг разбросаны обломки строительных конструкций.

Также Новини.LIVE сообщали, что 5 июля российские войска нанесли ракетный удар по АЗС в Изюме Харьковской области. В настоящее время на месте продолжаются спасательно-поисковые работы, есть погибшие.