В Харькове парень подорвался на неизвестном предмете: подробности

Табличка с предупреждением. Фото иллюстративное: ГСЧС Харьковской области

Долженко Екатерина редактор, одесский обозреватель

В Харькове 20-летний парень получил тяжёлые минно-взрывные травмы после попытки разобрать неизвестный предмет. Он нашёл его в поле и привёз домой. Полиция проводит расследование и в очередной раз призывает не прикасаться к подозрительным находкам, ведь это может стоить жизни.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции Харьковской области.

Опасная находка

Вечером 5 июля в полицию поступило сообщение от медиков о госпитализации 20-летнего харьковчанина с минно-взрывными травмами. По предварительным данным, парень нашел неизвестный взрывоопасный предмет в поле на территории Малоданиловской общины. Вместо того чтобы вызвать экстренные службы, он забрал находку домой и попытался её разобрать. В этот момент произошёл взрыв. В результате детонации мужчина получил многочисленные осколочные ранения. Его госпитализировали.

Полиция проводит проверку

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».

Разминирование Харьковской области

Отметим, что за прошедшую неделю саперы ГСЧС обнаружили и обезвредили в Харьковской области 256 вражеских боеприпасов. К разминированию территорий привлекались 38 пиротехнических расчетов. С начала полномасштабного вторжения специалисты уже уничтожили на территории области 144 677 взрывоопасных предметов. Работы по разминированию продолжаются ежедневно, ведь значительная часть деоккупированных территорий до сих пор остается опасной.

Что делать при обнаружении опасной находки

В полиции напоминают, что категорически запрещено прикасаться, переносить или перевозить подозрительные предметы. Также нельзя пытаться их разбирать, распиливать или бросать в огонь. Правоохранители подчеркивают: если принести взрывоопасный предмет в жилой дом или двор, можно подвергнуть смертельной опасности не только себя, но и родных и соседей.

В случае обнаружения подозрительной находки необходимо немедленно отойти на безопасное расстояние и сообщить о ней по телефонам 102 или 101.

Как сообщали Новини.LIVE, российские оккупанты днем в воскресенье, 5 июля, вновь атаковали Харьков ударным беспилотником, предположительно типа «Италмас». Известно, что в результате попадания поврежден нежилой объект. В здании частично разрушено перекрытие, повреждены подвесной потолок и внутренние помещения. На полу образовалась воронка, вокруг разбросаны обломки строительных конструкций.

Также Новини.LIVE сообщали, что 5 июля российские войска нанесли ракетный удар по АЗС в Изюме Харьковской области. В настоящее время на месте продолжаются спасательно-поисковые работы, есть погибшие.