Утром 13 октября 2026 года в Харькове под завалами обнаружили трое погибших

Дом в Харькове после российского обстрела. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

Утром во вторник, 13 октября, в Холодногорском районе Харькова под завалами дома обнаружили тело человека. Спасательно-поисковая операция продолжается. Под завалами могут оставаться люди.

Об этом со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова сообщает Новини.LIVE.

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Последствия удара по Харькову вечером 12 октября

ОБНОВЛЕНО В 06:44: Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что под завалами того же дома обнаружили ещё одно тело. Число погибших возросло до двух. Существует вероятность, что под обломками может находиться еще один человек.

ОБНОВЛЕНО В 06:56: Под завалами обнаружили тело третьего человека.

Скриншот сообщений t.me/ihor_terekhov

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова сообщали, что вечером 12 октября армия РФ атаковала Харьков десятью «Бандеролями». Под ударами оказались Холодногорский и Шевченковский районы. По данным ГСЧС, пострадали 11 человек.

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Также Новини.LIVE со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова писал, что вечером 12 октября в Харькове зафиксировали как минимум девять попаданий "Бандеролей". Целью врага стали жилые дома. В пятиэтажном доме в Холодногорском районе обрушился целый подъезд — люди оказались под завалами.