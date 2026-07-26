В Харькове показали последствия удара дрона по дому: есть погибшая
В Харькове увеличилось число пострадавших в результате утреннего удара российского дрона по частному дому в Слободском районе. Погибла 40-летняя женщина, а среди девяти пострадавших есть двое детей.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на начальника Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.
Удар по Харькову
По информации Олега Синегубова, среди пострадавших двое детей — 10-летний мальчик и 17-летняя девушка. Мальчика с взрывным ранением госпитализировали. У девушки развилась острая стрессовая реакция, медики оказали ей помощь на месте. Также ранения получили 54-летний, 85-летний и 65-летний мужчины, а также 45-летняя, 65-летняя, 53-летняя и 34-летняя женщины.
"К сожалению, погибла 40-летняя женщина. Искренние соболезнования родным и близким", — сообщил Олег Синегубов.
На месте удара работают подразделения ГСЧС, медики и другие экстренные службы. Специалисты ликвидируют последствия атаки и помогают жителям пострадавшего района.
Атаки по Харькову
Это не первый удар по Харькову за последние сутки. Утром 26 июля Игорь Терехов сообщал об атаке беспилотников в нескольких районах города. В Шевченковском районе около 05:50 российские военные атаковали с помощью FPV-дрона, летевшего по оптоволокну, автомобиль в Шевченковском районе Харькова. Вражеский беспилотник попал в транспортное средство хлебокомбината. Ранение получил 43-летний водитель, его госпитализировали, медики оказывают необходимую помощь. По данному факту правоохранители начали досудебное расследование по факту совершения военного преступления.
В Слободском районе сначала зафиксировали падение «Шахеда» на открытой территории, где обошлось без пострадавших.
Последствия атак в Харьковской области
Ранее Новини.LIVE сообщали, что за последние сутки российские войска также наносили удары по населенным пунктам Харьковской области. По данным ОВА, под ударами оказались Харьков и 15 населенных пунктов региона. В результате обстрелов области пострадали люди в Дергачах, Слатыном, Балаклее, Старом Салтове и Харькове.
Также Новини.LIVE сообщали, что накануне в Харькове в результате атаки российского FPV-дрона погиб доцент кафедры инженерии программного обеспечения Национального аэрокосмического университета "ХАИ" Геннадий Симбирский. Вражеский беспилотник попал в автомобиль, на котором преподаватель ехал в город. Кроме того, в Старом Салтове в результате атаки беспилотника сгорел припаркованный гражданский автомобиль. Ранение получил 17-летний юноша, который в момент удара находился во дворе своего дома. Также в результате обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в других районах области.
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