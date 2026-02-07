Взрывы в Харькове вечером 7 февраля — какая угроза

В Харькове прогремела серия мощных взрывов
Взрывы в Харькове прогремели вечером, 7 февраля. Сейчас воздушная тревога объявлена в Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской областях, а также в части Черниговской.
Взрывы в Харькове 7 февраля
Громкие взрывы раздавались в городе около 20:10.
В Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе баллистики из Брянской области. Впоследствии стало известно о скоростной цели в направлении Харькова.
Сейчас карта тревог имеет такой вид:
Напомним, 7 февраля российские оккупанты атаковали Бурштынскую тепловую электростанцию, в результате чего есть значительные повреждения.
Кроме того, во время российского обстрела один из блоков ЧАЭС отсоединился от сети.
