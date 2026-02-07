Видео
Україна
Главная Харьков В Харькове прогремела серия мощных взрывов

В Харькове прогремела серия мощных взрывов

Ua ru
Дата публикации 7 февраля 2026 20:14
Взрывы в Харькове вечером 7 февраля — какая угроза
Взрыв. Фото иллюстративное: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Взрывы в Харькове прогремели вечером, 7 февраля. Сейчас воздушная тревога объявлена в Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской областях, а также в части Черниговской.

Об этом сообщают корреспонденты Новини.LIVE.

Читайте также:

Взрывы в Харькове 7 февраля

Громкие взрывы раздавались в городе около 20:10.

В Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе баллистики из Брянской области. Впоследствии стало известно о скоростной цели в направлении Харькова.

null
Посты Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог имеет такой вид:

Карта повітряних тривог 7 лютого
Карта воздушных тревог 7 февраля 20:15. Фото: alerts.in.ua

Напомним, 7 февраля российские оккупанты атаковали Бурштынскую тепловую электростанцию, в результате чего есть значительные повреждения.

Кроме того, во время российского обстрела один из блоков ЧАЭС отсоединился от сети.

война Харьков взрыв обстрелы воздушная тревога
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
