Взрывы в Харькове вечером 7 февраля — какая угроза

Взрывы в Харькове прогремели вечером, 7 февраля. Сейчас воздушная тревога объявлена в Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской областях, а также в части Черниговской.

Взрывы в Харькове 7 февраля

Громкие взрывы раздавались в городе около 20:10.

В Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе баллистики из Брянской области. Впоследствии стало известно о скоростной цели в направлении Харькова.

Сейчас карта тревог имеет такой вид:

Напомним, 7 февраля российские оккупанты атаковали Бурштынскую тепловую электростанцию, в результате чего есть значительные повреждения.

Кроме того, во время российского обстрела один из блоков ЧАЭС отсоединился от сети.