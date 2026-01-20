Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков В Харькове прогремели взрывы — что известно

В Харькове прогремели взрывы — что известно

Ua ru
Дата публикации 20 января 2026 03:00
Ночные взрывы в Харькове 20 января 2026 года — подробности атаки
Пожар после взрывов. Фото иллюстративное: REUTERS/Stringer

Взрывы прогремели в Харькове сейчас, ночью во вторник, 20 января. В Харьковской области продолжается воздушная тревога.

Воздушные Силы ВС Украины предупреждали об угрозе применения ударных беспилотников.

Реклама
Читайте также:
Атака БпЛА ночью 20 января 2026 года
Скриншот сообщения Воздушных Сил ВС Украины

Что известно о взрывах в Харькове ночью 20 января

В 02:44 Воздушные Силы ВС Украины предупредили, что в Харьковской, Днепропетровской, Сумской и Черниговской областях есть ударные БпЛА. Также военные отметили, что работает ПВО.

Где объявили воздушную тревогу ночью 20 января

Воздушная тревога ночью 20 января 2026 года
Карта воздушных тревог по состоянию на 03:00 20 января 2026 года

По состоянию на 03:00 воздушная тревога продолжается почти по всей Украине. Красные все области, кроме Волынской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой.

Напомним, ночью 20 января россияне нанесли удар по Запорожью. Получил повреждения и загорелся частный дом.

Также мы сообщали о взрывах в Чугуевской громаде Харьковской области. Они прозвучали во время атаки БпЛА.

Харьков взрыв обстрелы Новости Харькова война в Украине
Мария Чекарёва - редактор
Автор:
Мария Чекарёва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации