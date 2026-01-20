Ночные взрывы в Харькове 20 января 2026 года — подробности атаки

В Харькове прогремели взрывы — что известно
Взрывы прогремели в Харькове сейчас, ночью во вторник, 20 января. В Харьковской области продолжается воздушная тревога.
Воздушные Силы ВС Украины предупреждали об угрозе применения ударных беспилотников.
Что известно о взрывах в Харькове ночью 20 января
В 02:44 Воздушные Силы ВС Украины предупредили, что в Харьковской, Днепропетровской, Сумской и Черниговской областях есть ударные БпЛА. Также военные отметили, что работает ПВО.
Где объявили воздушную тревогу ночью 20 января
По состоянию на 03:00 воздушная тревога продолжается почти по всей Украине. Красные все области, кроме Волынской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой.
Напомним, ночью 20 января россияне нанесли удар по Запорожью. Получил повреждения и загорелся частный дом.
Также мы сообщали о взрывах в Чугуевской громаде Харьковской области. Они прозвучали во время атаки БпЛА.
