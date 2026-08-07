В Харькове резко вырастет тариф на воду: названы новые суммы

Водопроводный кран. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Долженко Екатерина редактор, одесский обозреватель

В Харькове планируют повысить тарифы на централизованное водоснабжение и водоотведение. Первый этап запланирован на 1 октября 2026 года, а второй — на 1 января 2027 года. На предприятии поясняют, что нынешняя стоимость услуг уже не покрывает расходов, а убытки за время полномасштабной войны достигли миллиардов гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе "Харьковских тепловых сетей", передает Новини.LIVE.

Почему дорожает вода

О намерении пересмотреть тарифы 7 августа сообщили в КП "Харьковские тепловые сети". Там пояснили, что на себестоимость услуг повлияли рост цен на электроэнергию, реагенты, оборудование и оплату труда. В предприятии отмечают, что Харьков расположен вдали от основных источников водоснабжения. Воду необходимо транспортировать на десятки километров, поднимать насосами, очищать, обеззараживать, подавать потребителям, а после использования — отводить и повторно очищать. Все эти процессы работают круглосуточно и требуют больших затрат электроэнергии.

По данным КП, с начала полномасштабной войны убытки от оказания услуг водоснабжения и водоотведения уже составляют 5,4 млрд грн. Также предприятие заявляет, что действующие тарифы покрывают лишь около 30% фактической стоимости услуг, из-за чего становится все сложнее ремонтировать сети, закупать реагенты и оперативно ликвидировать аварии.

Какими будут тарифы

До 30 сентября 2026 года включительно будут действовать нынешние тарифы:

водоснабжение — 16,032 грн за кубометр;

водоотведение — 8,484 грн за кубометр.

С 1 октября 2026 года введут первый этап повышения:

водоснабжение — 49,446 грн за кубометр;

водоотведение — 20,820 грн за кубометр.

Второй этап вступит в силу с 1 января 2027 года:

водоснабжение — 57,504 грн за кубометр;

водоотведение — 27,992 грн за кубометр.

Тарифы на другие коммунальные услуги

Несмотря на предстоящее повышение стоимости воды, остальные коммунальные тарифы для харьковчан в августе остаются без изменений. Бытовые потребители по-прежнему платят за электроэнергию 4,32 грн за кВт·ч, а для домов с электроотоплением действует льготный тариф — 2,64 грн за кВт·ч, если месячное потребление не превышает 2000 кВт·ч. Также не изменилась цена на природный газ для клиентов ГК «Нафтогаз Украины» — 7,96 грн за кубометр.

Как сообщали Новини.LIVE, инициатива председателя Ассоциации прифронтовых городов и общин Игоря Терехова по снижению ставки НДС на товары первой необходимости до 5% способствует преодолению бедности. Это доказано европейским опытом.

Также Новини.LIVE писали, что в Харькове 25 июля часть Индустриального района оставалась без электроэнергии. Свет отключали из-за неотложных ремонтных работ.