В результате атаки РФ погиб доцент Харьковского авиационного института

Автомобиль, в который попал дрон. Фото: Полиция Харьковской области

В Харькове в результате атаки российского FPV-дрона погиб доцент кафедры инженерии программного обеспечения Национального аэрокосмического университета "ХАИ" Геннадий Симбирский. Вражеский беспилотник попал в автомобиль, на котором преподаватель ехал в город.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Национальный аэрокосмический университет "ХАИ".

Сообщение "ХАИ". Фото: скриншот из Facebook

Атака на гражданский автомобиль

По информации университета, российский FPV-дрон на оптоволокне атаковал автомобиль на трассе вблизи Пятихаток. За рулем находился Геннадий Симбирский. В коллективе "ХАИ" вспоминают погибшего как профессионального преподавателя, наставника и чуткого человека.

"Невероятно добрый человек. Профессиональный, отзывчивый преподаватель, коллега, наставник. Всегда внимательный, взвешенный, интеллигентный. Именно таким его знали все, кому посчастливилось работать и учиться рядом", — говорится в сообщении университета.

В ХАИ также отметили, что Геннадий Симбирский продолжил дело своего отца — профессора Дмитрия Симбирского, воспитавшего не одно поколение инженеров.

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Погибший доцент. Фото: "ХАИ"

Семья нуждается в помощи

После гибели преподавателя без мужа осталась жена Ольга. Кроме того, семья заботилась о около двадцати бездомных собаках, которых приютила после начала полномасштабного вторжения. Университет обратился к харьковчанам, выпускникам и всем неравнодушным с просьбой оказать материальную поддержку семье погибшего.

Что известно об ударе

Вчера, 24 июля, российский FPV-дрон атаковал гражданский автомобиль на трассе вблизи Пятихаток. В результате удара 67-летний водитель погиб на месте, еще 57-летний мужчина получил ранения. Впоследствии беспилотник атаковал ещё один легковой автомобиль — его водитель был госпитализирован.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Россия активно использует участки границы в Харьковской области для запуска ударных беспилотников по украинской территории. По словам представителя Государственной пограничной службы Андрея Демченко, дроны заходят с разных направлений, поэтому украинские военные усиливают защиту вдоль границы.

Также Новини.LIVE сообщали, что после очередных российских ударов в Харьковской области планируется усилить меры безопасности на предприятиях и объектах, где постоянно находятся люди. Власти будут отдельно работать над защитой терминала "Новой почты", который уже неоднократно подвергался атакам, а также автозаправочных станций. Среди возможных решений — дополнительные укрытия, антидроновые сетки и улучшение системы оповещения.