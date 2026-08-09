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Главная Харьков В Харькове российские ракеты попали в многоэтажные дома: есть погибшие

В Харькове российские ракеты попали в многоэтажные дома: есть погибшие

Ua ru
Дата публикации 9 августа 2026 08:15
В Харькове российские ракеты попали в многоэтажные дома: есть погибшие
Спасатели расчищают обломки. Фото иллюстративное: ГСЧС

Утром 9 августа российская армия атаковала Харьков. Ракеты и дроны попали в несколько многоэтажных домов в Салтовском районе. На данный момент известно, что пострадали 12 жителей города, двое погибли, а на месте попаданий начата спасательная операция.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова.

Удары по Харькову

По словам главы Харькова Игоря Терехова, враг нанес удар по многоквартирному жилому дому, где разрушены 7–10 этажей.

Впоследствии стало известно о попадании в ещё одну многоэтажку.

"Враг нанес удар по соседней многоэтажке — целенаправленно бьет по жилым домам. Будьте осторожны и перейдите в укрытие", — отметил Терехов.

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Сообщение Игоря Терехова. Фото: скриншот

На данный момент известно о 12 пострадавших и двух погибших. На месте прилетов продолжается спасательная операция.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Дергачевской общине Харьковской области семьям с детьми рекомендуют выехать из-за резкого ухудшения ситуации с безопасностью. FPV-дроны атакуют Слатыно, Русскую Лозову, Безруки и Лещенки.

При этом из некоторых районов Харьковской области мирные жители без помощи военных уже не могут самостоятельно покинуть свои дома. Российские дроны и другие средства поражения постоянно контролируют дороги и подъезды к некоторым населенным пунктам.

Харьков обстрелы разрушения
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
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