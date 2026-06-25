В Харькове сменили движение транспорта сразу на двух улицах

Ремонт дорог в Харькове. Фото иллюстративное: Новини.LIVЕ

Долженко Екатерина редактор, одесский обозреватель

В Харькове временно ограничили и перекрыли движение транспорта по двум городским улицам. Причиной послужили ремонт дорожного покрытия и аварийные работы на водопроводе. Из-за смены водителям советуют заранее планировать маршрут. Также временно поменялась работа одного из автобусных маршрутов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский городской совет.

Ремонт дороги

Движение транспорта на улице Отакара Яроша, на участке от проспекта Науки до улицы Александра Олеся, ограничено до 17:00 25 июня. В Департаменте строительства и дорожного хозяйства сообщили, что это связано с ремонтом дорожного покрытия. Также на время проведения работ автобус №20 не останавливается на остановке "Ст. г. Ботанический сад".

Авария водопровода

Движение транспорта на улице Мира, на участке от проспекта Архитектора Алешина до улицы Генерала Момота, запрещено с 9:00 25 июня до 7:00 26 июня. Как пояснили в Департаменте строительства и путевого хозяйства, ограничения ввели из-за аварийного ремонта водопровода. Объехать закрытый участок можно по близлежащим улицам, в частности Библика, Северина Потоцкого, Генерала Момота и другими соседними дорогами.

Работы в метро

Временные перемены коснулись и харьковского метро. Сегодня, 25 июня, в 16:30 для пассажиров закрыт выход №4 из подуличного пешеходного перехода на станции "Им. А.С. Масельского". В Харьковском метрополитене сообщили, что ограничение связано с проведением ремонтных работ. Речь идет о выходе в сторону торгового комплекса. Пассажиров просят пользоваться другими выходами со станции и учитывать временные неудобства при планировании маршрута.

Бесплатный проезд

В Харькове общественный транспорт остается бесплатным жителям города. Такая практика была введена после начала полномасштабного вторжения. Городской голова Игорь Терехов объяснял, что в условиях постоянных обстрелов транспортная система выполняет не только перевозочную, но и функцию безопасности.

В частности, Харьковский метрополитен во время воздушных тревог используется как укрытие для людей. Именно из-за важной роли транспорта в защите горожан власти пока не планируют возвращать оплату за проезд.

Как сообщали Новини.LIVE , российские войска начали атаковать транспорт на дороге между Изюмом и Осколом с помощью дронов-камикадзе "Ланцет". Ранее эти беспилотники по большей части избивали по центру села, где собирались местные жители. Теперь под ударом оказались подъездные пути, что усложняет въезд и выезд из населенного пункта.

Также Новини.LIVE писали, что между Днепром и Харьковом снова появилось прямое железнодорожное сообщение . С 19 июня Укрзализныця запустила новый региональный поезд, который позволит пассажирам добраться между городами менее чем за четыре с половиной часа. Маршрут рассчитан на поездки одним днем – утром в Харьков, а вечером назад в Днепр.