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Главная Харьков В Харькове создадут новое место памяти о погибших воинах

В Харькове создадут новое место памяти о погибших воинах

Ua ru
Дата публикации 17 августа 2026 14:00
В Харькове предлагают создать пространство памяти «Город на линии»
Улицы Харькова. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В центре Харькова планируется создать интерактивное пространство "Город на линии" в память о павших защитниках. Основой мемориальной конструкции станет стальная арматура, на которой посетители смогут оставлять ленты, символику воинских подразделений и другие памятные вещи. Точное место для ее установки пока не определено.

О концепции будущего пространства в эфире Радио Хартия рассказала соучредительница платформы культуры памяти "Прошлое / Будущее / Искусство" Екатерина Семенюк, передает Новини.LIVE.

У Харкові створять новий простір пам’яті загиблим воїнам - фото 1
Соучредительница платформы культуры памяти "Прошлое / Будущее / Искусство" Екатерина Семенюк. Фото: Facebook/Kateryna Semenyuk

Мемориальное пространство

По словам Екатерины Семенюк, потребность в таких местах выражают семьи погибших, общественные организации и специалисты, работающие с темой памяти. Концепция предусматривает тактическую мемориализацию. То есть речь идет не о большом мемориале, который появится после окончания войны, а о пространстве, где почтить память погибших можно уже сейчас.

"Во время войны, во время трагедии, пока мы находимся в этом пространстве, мы меньше думаем о тех мемориалах, которые будут созданы после окончания войны, хотя и о них тоже думаем, но нам нужна тактическая мемориализация", — сказала Екатерина Семенюк.

Как будет выглядеть "Город на линии"

Интерактивная конструкция "Город на линии" изготовлена из стальной арматуры. Одной из главных особенностей станет возможность оставлять на конструкции вещи, связанные с конкретными погибшими военными. Это могут быть ленты с именами, национальная символика или знаки определенных бригад.

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"Людям нравится эта практика — привязать что-то, возможно, ленту с именем погибшего, возможно, принести что-то, что отсылает к конкретной бригаде, национальную символику", — говорит Екатерина Семенюк.

Где могут установить конструкцию

Для «Города на линии» рассматривают центральную часть Харькова, однако конкретного адреса пока нет. Одним из требований к будущему месту является доступность, чтобы к этому пространству можно было легко добраться или зайти по пути в своих делах.

"Мы говорим о центре города, потому что там будет удобно большинству людей. Они будут проходить мимо или приезжать специально. Это должен быть инклюзивный доступ", — Екатерина Семенюк.

В ходе публичной дискуссии харьковчане уже предложили несколько возможных мест. Окончательное местоположение команда хочет определить совместно с семьями погибших, общественностью, архитекторами и урбанистами.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Харькове на Журавлевском острове завершили обустройство первой пляжной зоны, а в ближайшее время там появятся еще две. Также здесь начали устанавливать новые раздевалки и удобные шезлонги, чтобы это пространство стало максимально комфортным для харьковчан. Город и в дальнейшем планирует расширять зоны отдыха, а также обустроить навесы для посетителей, новые пляжи и смотровые площадки. Проект обновления здесь продлится еще несколько лет.

Кроме того, журналисты Новини.LIVE сняли, как Харьков готовится к празднованию Дня города, который традиционно отмечается 23 августа. В этом году городу исполняется 372 года. Накануне праздничной даты коммунальные службы работают над благоустройством городских пространств, а на улицах уже появляются праздничные локации.

Харьковская область Новости Харькова воины погибшие
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец

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