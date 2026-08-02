Атака дронов на Харьков: пострадал спасатель ГСЧС

Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС Харьковской области

Ночью российские войска нанесли удар по Харькову и Харьковской области с помощью ударных беспилотников. В результате ударов пострадали пять человек, в том числе двое детей. Во время ликвидации последствий атаки получил травму также спасатель ГСЧС. Его госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ГСЧС Харьковской области.

Атака дронов

В Харькове под удар попал Индустриальный район. Один из беспилотников попал на территорию гражданского предприятия. В результате атаки загорелись складское здание и деревянные поддоны. Общая площадь пожара достигла 1300 квадратных метров.

Еще один удар зафиксировали в селе Логачевка Харьковского района. Там повреждены частные дома, складские и хозяйственные постройки. Всего в результате попадания возникли два очага пожара.

Спасатели на месте атаки. Фото: ГСЧС Харьковской области

Пострадал спасатель

Во время работы на месте атаки пострадал сотрудник ГСЧС. Спасателя госпитализировали в медицинское учреждение. Пресс-секретарь ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко сообщил СМИ, что мужчина находится в состоянии средней тяжести.

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К ликвидации последствий российского нападения привлечены подразделения ГСЧС. На местах также работают саперы и психологи.

Пожарный ликвидирует последствия. Фото: ГСЧС Харьковской области

Что известно о пострадавших

По предварительным данным, в общей сложности в результате ночной атаки пострадали пять человек. Среди них — двое детей. В настоящее время спасатели продолжают работать на местах ударов и ликвидировать последствия российской атаки.

Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС Харьковской области

Как сообщали Новини.LIVE, в Харькове в результате российской атаки 1 августа вспыхнул масштабный пожар на складах издательства «Ранок». Огонь охватил логистический центр, где хранились учебники, художественная литература и книги других украинских издательств.

Также Новини.LIVE писали, что в Харькове планируют создать трехуровневую систему защиты от российских беспилотников. Она объединит технологии, которые уже используются на фронте, с автоматизированными средствами поражения воздушных целей. В то же время точную стоимость реализации такого проекта пока оценить невозможно.