Тариф на воду в Харькове будет повышаться в два этапа с 2026 года

Водопроводный кран. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Харькове планируют повысить тарифы на централизованное водоснабжение и водоотведение. Изменения планируется ввести в два этапа — с октября 2026 года и января 2027-го. Причина — действующий тариф покрывает лишь около 30% фактических расходов предприятия. При этом после повышения харьковский тариф останется одним из самых низких в Украине.

Об этом в эфире радио "Накипило" сообщил заместитель городского головы Иван Кузнецов, передает Новини.LIVE.

Новые тарифы

По словам Ивана Кузнецова, во время полномасштабной войны тариф на воду и водоотведение не меняли. За это время значительно выросли расходы на электроэнергию, реагенты, оборудование и оплату труда. Сейчас централизованное водоснабжение в Харькове стоит 16 грн за кубометр, а водоотведение — 8,5 грн.

Повышение планируется провести в два этапа:

с 1 октября 2026 года — водоснабжение 49,5 грн/куб. м, водоотведение 20,8 грн/куб. м;

с 1 января 2027 года — водоснабжение 57,5 грн/куб. м, водоотведение 28 грн/куб. м.

Почему растет цена

В горсовете объясняют, что у предприятия есть дополнительные расходы на содержание и восстановление сетей. С начала полномасштабной войны было повреждено более 250 объектов водоснабжения и водоотведения. Речь идет о насосных станциях, коллекторах, очистных сооружениях, дамбах и внутридомовых сетях. Общие убытки предприятия оцениваются в миллиарды гривен.

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Кроме того, "Харьковводоканал" теперь должен самостоятельно оплачивать услуги по водообмену в Краснопавловском водохранилище. По словам Кузнецова, это более 100 млн грн, которые ранее покрывались из государственного бюджета.

"Городской совет всё это время выделял средства на выплату заработной платы работникам КП, ремонтную кампанию по подготовке к отопительному периоду и восстановление повреждённых объектов водоснабжения и водоотведения, которых с начала войны уже более 250. Предприятию нанесен ущерб на миллиарды: это насосные станции, коллекторы глубокого залегания, очистные сооружения, дамбы, внутридомовые сети. Все это требует восстановления", — отметил Кузнецов.

Останется одним из самых низких

Несмотря на повышение, в Харькове хотят сохранить один из самых низких тарифов на воду среди украинских городов. Иван Кузнецов отметил, что после первого этапа повышения харьковчане будут платить меньше, чем жители многих других городов. Для сравнения: в Полтаве тариф составляет 83,7 грн за кубометр, в Дрогобыче — 87 грн, а в Ужгороде — 91 грн.

В горсовете подчеркивают, что цель нового тарифа — не получение прибыли, а покрытие расходов "Харьковводоканала", чтобы предприятие могло стабильно предоставлять услуги.

"Позиция городского головы была такова: на воде не зарабатывать, а исключительно обеспечить расходы на нормальное функционирование КП, чтобы харьковчане получали качественные и бесперебойные услуги. Поэтому мы сбалансировали тариф так, чтобы он оставался одним из самых низких в Украине. Даже после первого этапа повышения жители Харькова все равно будут платить меньше, чем жители большинства городов", — добавил заместитель мэра.

При этом повышение тарифов на воду не повлияет на стоимость теплоснабжения. На данный момент тариф на тепло для харьковчан остается без изменений.

Действующие тарифы

В настоящее время для населения Харькова действуют тарифы, установленные еще в 2022 году. Стоимость централизованного водоснабжения составляет 16,032 грн за кубометр, а водоотведения — 8,484 грн за кубометр. В сумме за воду и водоотведение харьковчане платят 24,516 грн за кубометр. В материалах "Харьковводоканала" эти суммы могут указываться в округленном виде — 16 грн и 8,5 грн соответственно.

Как сообщали Новини.LIVE, с 1 августа 2026 года для жителей Харькова и области большинство коммунальных тарифов останется на нынешнем уровне. Фиксированные цены на электроэнергию и газ продолжат действовать. Бесплатным останется и проезд в городском коммунальном транспорте. В то же время некоторые потребители могут сократить расходы на электроэнергию благодаря льготному тарифу и двухзонному счетчику.

Также Новини.LIVE писали, что инициатива председателя Ассоциации прифронтовых городов и общин Игоря Терехова по снижению ставки НДС на товары первой необходимости до 5% способствует преодолению бедности. Это доказано европейским опытом.