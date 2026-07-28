Защита Харькова от FPV-дронов и системы РЭБ для «скорой помощи»

Российский дрон на оптоволокне. Иллюстративное фото: Сергей Флеш/Facebook

В Харькове планируют запустить экспериментальный проект по защите города от FPV-дронов с оптоволоконным управлением. Опасность таких атак уже распространяется не только на отдельные районы, но и на другие части города. Параллельно область усиливает защиту медиков, работающих под обстрелами. Более 70 автомобилей скорой помощи уже оснащены системами РЭБ.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на «Суспильне Харьков».

Новая угроза

Начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов 28 июля сообщил, что власти совместно с военными анализируют ситуацию и готовят экспериментальный проект по защите Харькова от FPV-дронов с оптоволоконным управлением. По его словам, в зоне повышенной опасности находятся северные районы и окраины города. В частности, речь идет о частях Шевченковского, Салтовского и Киевского районов. В то же время, как отметил Синегубов, угроза уже касается и других районов Харькова.

"Северные районы, окраины Харькова находятся под угрозой — части Шевченковского, Салтовского, Киевского районов. Однако, как показывает наш опыт, уже и другие районы находятся под угрозой", — сказал глава ОГА.

Он призвал жителей города не игнорировать сигналы воздушной тревоги и в случае опасности находиться в укрытиях.

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Защита "скорых"

Отдельно в области усиливают защиту автомобилей экстренной медицинской помощи. Ежедневно на дежурство в Харьковской области выезжают около 90 таких машин. Более 70 из них уже оснащены системами РЭБ и средствами обнаружения и мониторинга воздушного пространства.

По словам Синегубова, около 50 защищенных автомобилей ежедневно работают на наиболее опасных направлениях. Недавно медикам также передали еще 20 комплектов оборудования.

"Наша задача — обеспечить, чтобы 100% автомобилей были оснащены указанными системами, чтобы максимально защитить наших людей", — подчеркнул глава Харьковской ОГА.

Усиление защиты связано с тем, что российские FPV-дроны уже могут долетать до Харькова. В то же время область продолжает работать над защитой логистических маршрутов и развитием систем противодействия воздушным угрозам.

Как сообщали Новини.LIVE, Харьков подвергся масштабным разрушениям из-за полномасштабной войны России против Украины. Город продолжает восстанавливать жилые дома и другую поврежденную инфраструктуру. В то же время этот процесс затрудняют нехватка финансирования и работников. Несмотря на это, работы по восстановлению в Харькове продолжаются.

Также Новини.LIVE писали, что после очередных российских ударов в Харьковской области планируется усилить меры безопасности на предприятиях и объектах, где постоянно находятся люди. Власти будут отдельно работать над защитой терминала "Новой почты", который уже неоднократно подвергался атакам, и автозаправочных станций. Среди возможных решений — дополнительные укрытия, антидроновые сетки и улучшение системы оповещения.