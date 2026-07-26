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Главная Харьков В Харькове увеличилось число пострадавших после удара по дому

В Харькове увеличилось число пострадавших после удара по дому

Ua ru
Дата публикации 26 июля 2026 13:20
В Харькове после атаки дрона увеличилось число пострадавших
Последствия удара дрона по частному дому в Харькове. Фото: ХОВА

В Харькове увеличилось число пострадавших в результате утреннего удара российского дрона по частному жилому дому в Слободском районе. На данный момент известно о 12 раненых, среди них двое детей. Также в результате атаки погибла женщина.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова.

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Атака на Харьков. Фото: Нацполиция

Пострадавшие в результате атаки

По словам Олега Синегубова, среди пострадавших — 10-летний мальчик и 17-летняя девушка. Ребенок с взрывным ранением был госпитализирован. У девушки развилась острая стрессовая реакция, медики оказали ей помощь на месте.

Также острую стрессовую реакцию диагностировали у 75-летней и 42-летней женщин, а также у 62-летнего мужчины. Среди других пострадавших — 54-летний, 85-летний и 65-летний мужчины, а также женщины в возрасте 45, 65, 53 и 34 лет.

Последствия атаки с использованием дронов

В результате вражеского удара частный дом был полностью разрушен, еще 15 зданий получили повреждения. На месте работают спасатели, медики и другие экстренные службы, которые ликвидируют последствия атаки.

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Последствия попадания в частный дом. Фото: Нацполиция

Также в течение дня в Харькове зафиксировали еще несколько случаев атак и падения вражеских беспилотников. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о падении FPV-дрона в Шевченковском районе. По его словам, беспилотник не взорвался, пострадавших нет. На месте работают профильные службы. Кроме того, в Основянском районе зафиксировали атаку ударного БПЛА на АЗС. Дрон также не взорвался. Сейчас взрывотехники обследуют место происшествия и проводят работы по обезвреживанию боеприпаса.

Что известно об атаке

Ранее Новини.LIVE сообщали, что утром 26 июля российские войска атаковали Харьков несколькими типами беспилотников. В Шевченковском районе FPV-дрон на оптоволокне попал в автомобиль хлебокомбината — ранение получил 43-летний водитель. В Слободском районе сначала зафиксировали удар "Шахедом" на открытой территории, а затем и попадание дрона типа "Бандероль" в частный жилой дом.

Также Новини.LIVE сообщали, что после очередных российских ударов в Харьковской области планируют усилить меры безопасности на предприятиях и объектах, где постоянно находятся люди. Власти будут отдельно работать над защитой терминала «Новой почты», который уже неоднократно подвергался атакам, и автозаправочных станций. Среди возможных решений — дополнительные укрытия, антидроновые сетки и улучшение системы оповещения.

обстрелы Новости Харькова атака
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
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