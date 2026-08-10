В Харькове женщине приговорили к 3 годам за мошенническую схему в отношении военнослужащего

Задержание женщины. Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харькове 58-летняя женщина обещала помочь военнослужащему оформить инвалидность, уволиться со службы и выехать за границу. За свои услуги женщина хотела получить почти 30 тысяч долларов. Суд приговорил её к лишению свободы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Списание со службы

В сентябре 2024 года военнослужащий одной из воинских частей получил направление на военно-медицинскую комиссию, но боялся не успеть пройти все необходимые обследования в установленный срок. Через общих знакомых он познакомился с 58-летней харьковчанкой. Женщина заявила, что имеет связи среди врачей и может помочь быстро решить вопрос.

Сначала она предложила организовать военнослужащему стационарное лечение, чтобы продлить срок прохождения ВЛК. За это попросила 20 тысяч гривен. Но на этом ее предложение не закончилось. За 28 тысяч долларов США женщина пообещала оформить мужчине II группу инвалидности, добиться его увольнения со службы и организовать выезд за границу.

План побега

По замыслу женщины, военный должен был самостоятельно приехать во Львов и ждать в оговоренном месте. Оттуда его должны были забрать и переправить через государственную границу. Харьковчанка также лично сопроводила мужчину в госпиталь. Она посоветовала ему рассказывать медикам о сильной боли в животе.

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В результате военному оформили справку и направление на стационарное лечение. При этом необходимые обследования не проводили, а документы заполнили со слов пациента. За эти действия медицинскому персоналу передали «подарки» — конфеты и бутылку ликера.

Задержание женщины

В октябре 2024 года после получения оговоренных средств — 20 тысяч гривен и 28 тысяч долларов США — женщину задержали правоохранители. Во время суда обвиняемая не давала показаний и не признавала своей вины. Она просила суд оправдать её, утверждая, что вина не доказана.

Какое наказание было назначено

Суд рассмотрел доказательства стороны обвинения и признал их достаточными. Женщину признали виновной в получении неправомерной выгоды для себя и третьего лица за влияние на принятие решения уполномоченным лицом — по ч. 2 ст. 369-2 УК Украины. Ей назначили три года лишения свободы.

Другая схема

Еще одну схему по торговле влиянием раскрыли в Харькове. Предприниматель за 100 тысяч гривен обещал мужчине помочь устроиться в ГСЧС и получить отсрочку от мобилизации. По данным следствия, он уверял, что имеет связи среди должностных лиц, отвечающих за подбор кадров. Чтобы убедить «клиента», фигурант попросил фотографии его документов, а впоследствии заявил, что кандидатуру уже согласовали. Также он узнал размеры одежды и обуви мужчины для якобы пошива служебной формы.

4 августа предпринимателя задержали в Харькове сразу после получения 100 тысяч гривен. Ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины. В прокуратуре отметили, что речь идет о получении неправомерной выгоды за влияние на решения должностных лиц, сопряженное с вымогательством.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харькове раскрыли схему получения взяток за содействие в прохождении военно-медицинской комиссии. Подозрение предъявлено представителю одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Он обещал помочь с оформлением документов и прохождением ВЛК. Суд уже избрал ему меру пресечения.

Также Новини.LIVE писали, что в Харькове 55-летнего гражданина Азербайджана обвиняют в организации незаконного выезда военнообязанного за границу. Он предлагал оформить фиктивное трудоустройство, «бронь» и командировку в Европу без возвращения. Дело уже передано в суд.