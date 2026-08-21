В Харькове возвращают детей из онлайна: изменения в учебе

Дети за партами в подземной школе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Лилия Швец Редактор ленты новостей - Одесса

В Харькове к началу нового учебного года планируется открыть ещё одну подземную школу. После этого возможность учиться в смешанном формате в более безопасных условиях получат около 52 % детей, которые сейчас находятся в городе. При этом строительство защищённых образовательных помещений в Харькове планируется продолжить.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление мэра Харькова Игоря Терехова в эфире телемарафона Ми — Україна.

Новая подземная школа

Новое образовательное пространство обустраивают в Немишлянском районе. По словам Игоря Терехова, основные работы уже выполнены, сейчас завершают благоустройство территории. Школа должна принять учеников уже с 1 сентября. Мэр подчеркнул, что возможность вернуть детей хотя бы к комбинированному обучению особенно важна для прифронтового Харькова, где полноценное очное обучение ограничено из-за постоянной угрозы российских обстрелов.

"Действительно, сегодня очень важно, чтобы наши дети имели возможность учиться не только в режиме онлайн, ведь мы прекрасно понимаем, что этого недостаточно для получения полноценных знаний. Я уверен, что 1 сентября мы встретимся в этой школе", — сказал Игорь Терехов.

Харьков одним из первых начал строить подземные школы во время полномасштабной войны. По словам мэра, разработанную городом проектно-сметную документацию впоследствии передали другим прифронтовым общинам, которые использовали её для строительства собственных защищённых школ.

Сколько детей вернутся за парты

После открытия нового объекта доступ к комбинированному обучению в защищенных помещениях будет иметь примерно половина детей Харькова. Однако в городской администрации считают, что этого недостаточно.

"Примерно 52 % детей, проживающих в Харькове, уже имеют и будут иметь возможность учиться в таких более или менее безопасных условиях в рамках комбинированной системы обучения. Но на этом нельзя останавливаться", — отметил Игорь Терехов.

Накануне вопрос дальнейшего развития защищенной инфраструктуры обсуждался с премьер-министром Украины. Харьков рассчитывает на целевые государственные субвенции, которые позволят продолжить строительство подземных образовательных помещений.

Детские сады под землей

Следующим направлением должны стать подземные детские сады. Кроме того, городу требуются средства на новые защищенные остановки общественного транспорта. Игорь Терехов отметил, что самостоятельно покрыть все эти потребности прифронтовому городу сложно, поэтому рассчитывает на поддержку государства.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Харькове удалось сократить количество попаданий российских FPV-дронов. Город совместно с военными продолжает укреплять систему противодействия беспилотникам и работает над новыми решениями, однако подробности из соображений безопасности не разглашаются.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Харькове удалось кардинально изменить систему оповещения населения о воздушной опасности, чтобы облегчить жизнь местных жителей. Специальное разделение сигналов помогло существенно сократить время, которое город проводит в вынужденном простое из-за ежедневных обстрелов. Благодаря новым техническим решениям госслужбы и местные предприятия получили возможность работать в гораздо более удобном режиме.