В Харькове ввели графики отключений света: последствия жары

Генератор на улице. Фото: Новини.LIVE

Долженко Екатерина редактор, одесский обозреватель

В Харьковской области 1 июля вновь вводятся почасовые отключения электроэнергии. Ограничения будут действовать в вечерние часы по указанию НЭК "Укрэнерго". Причиной стал резкий рост потребления электроэнергии из-за жаркой погоды. Жителей региона просят следить за обновлениями от энергетиков.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковоблэнерго.

Отключение света

Во вторник, 1 июля, в Харьковской области с 17:00 до 22:00 будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Такое решение было принято по указанию НЭК "Укрэнерго" из-за сложной ситуации в объединенной энергосистеме Украины.

Как пояснили энергетики, главной причиной ограничений стал значительный рост потребления электроэнергии из-за жары. Именно в вечерние часы нагрузка на энергосистему максимальна.

Когда будут отключения

Ориентировочный график отключений с учетом времени на переключение следующий:

очереди 1.1 и 1.2 — с 17:00 до 19:30;

очереди 3.1 и 3.2 — с 19:30 до 22:00.

Узнать, к какой очереди относится конкретный адрес, можно на официальных ресурсах Харьковоблэнерго.

Отключения для промышленных объектов

Кроме того, с 17:00 до 22:00 для промышленных предприятий и бизнеса будут действовать графики ограничения мощности. В Харьковоблэнерго отмечают, что ситуация в энергосистеме может меняться, поэтому жителям рекомендуют следить за официальными сообщениями.

Сколько стоит электроэнергия

В июле харьковчане будут получать счета по действующим тарифам. Кабинет Министров продлил действие фиксированных цен на основные коммунальные услуги, поэтому дополнительной нагрузки на семейные бюджеты пока не ожидается.

Для населения тариф на электроэнергию остается на уровне 4,32 грн за кВт·ч. Владельцы жилья с электроотоплением и в дальнейшем будут пользоваться льготным тарифом — 2,64 грн за кВт·ч при условии, что потребление не превышает 2000 кВт·ч в месяц. Если этот лимит будет превышен, вся использованная электроэнергия будет оплачиваться по стандартному тарифу.

Также сократить расходы могут потребители с двухзонными счетчиками: в ночное время с 23:00 до 07:00 электроэнергия стоит вдвое дешевле.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харьковской области продолжаются работы по разминированию территорий, пострадавших в результате боевых действий. За прошедшую неделю специалисты обследовали десятки гектаров земли и важные объекты инфраструктуры. Всего удалось очистить почти 84 гектара территории области. Также саперы обезвредили сотни опасных предметов.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что в Харькове временно ограничивали и перекрывали движение транспорта на двух городских улицах. Причиной стали ремонт дорожного покрытия и аварийные работы на водопроводе. В связи с изменениями водителям рекомендуют заранее планировать маршрут. Кроме того, временно изменился график движения одного из автобусных маршрутов.