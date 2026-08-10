В Харьковской области с начала войны погибли 16 спасателей

Спасатели на месте нападения. Фото: ГСЧС Харьковской области

С начала полномасштабной войны в Харьковской области погибли 16 спасателей, ещё около 100 получили ранения. Большинство из них стали жертвами повторных российских атак. Сотрудники ГСЧС ликвидируют последствия обстрелов под постоянной угрозой новых ударов. Во время повторных атак спасателей эвакуируют в безопасные места.

Об этом сообщил пресс-секретарь ГСЧС Харьковской области Евгений Василенко, передает журналистка Новини.LIVE Анна Шоферова.

Работа под обстрелами

По словам Евгения Василенко, российские войска в последнее время несколько изменили тактику. Из-за этого спасателям приходится работать в условиях постоянной угрозы повторных обстрелов.

"Погибло 16 человек, около 100 получили ранения. Большинство погибших и раненых — это следствие повторных атак", — сказал Василенко.

Эвакуируют спасателей

Во время повторных ударов подразделения ГСЧС отводят личный состав в безопасное место. После того как угроза минает, спасатели возвращаются к работе.

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"Тактика врага несколько изменилась, и приходится постоянно работать, ликвидировать последствия вражеских атак под угрозой повторных ударов. В это время мы обеспечиваем безопасность личного состава, отводим его в безопасные места. Как только появляется безопасность для выполнения задач, подразделения ГСЧС оперативно возвращаются и продолжают ликвидировать последствия вражеских атак", — рассказал Евгений Василенко.

Уничтожили сотни боеприпасов

Отметим, что за неделю саперы ГСЧС в Харьковской области уничтожили 419 взрывоопасных предметов. К разминированию территорий привлекались 38 пиротехнических расчетов. С начала полномасштабного вторжения России специалисты ГСЧС в Харьковской области обезвредили уже 146 470 единиц взрывоопасных предметов.

В ГСЧС подчеркивают, что минная угроза в области остается высокой. Жителей призывают не прикасаться к подозрительным предметам и не приближаться к ним. В случае обнаружения опасной находки необходимо отойти на безопасное расстояние и сообщить о ней по номерам 101, 102 или 112.

Как сообщали Новини.LIVE, Россия вновь нанесла удар по почтовому терминалу в пригороде Харькова. Атака произошла утром 2 августа. На территории вспыхнул пожар, загорелись грузовики, контейнеры и оборудование. В результате удара погиб один человек.

Также Новини.LIVE писали, что российская армия атаковала железнодорожную станцию Лозовая 6 августа. В результате удара пострадали 11 человек. Двое сотрудников железной дороги, получившие тяжелые ранения, несмотря на усилия медиков, скончались.