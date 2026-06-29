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Главная Харьков В Харьковской области 30 июня будут отключать свет из-за жары: графики отключений

В Харьковской области 30 июня будут отключать свет из-за жары: графики отключений

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Дата публикации 29 июня 2026 23:30
Отключение света в Харькове 30 июня: графики
Энергетики работают на сетях. Фото: Харьковоблэнерго

В части Харьковской области 30 июня запланировано временное отключение электроэнергии. Электроснабжение будет приостановлено в связи со сложной ситуацией в Объединенной энергосистеме из-за сильной жары. Графики почасовых отключений будут действовать в Харьковской области с 17:00 до 22:00.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "Харьковоблэнерго".

Отключение света в Харьковской области 30 июня

Отключения связаны с необходимостью стабилизации энергосети.

"Причина введения ограничений — значительный рост уровня энергопотребления из-за жаркой погоды", — сообщили в "Харьковоблэнерго".

Кому из харьковчан отключат свет 30 июня

Часы отсутствия электроснабжения по очереди/поподчергам с учетом времени на переключение (ориентировочно):

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  • 1.1 с 19:00 до 22:00;
  • 1.2 с 19:00 до 20:00;
  • 6.1 с 18:00 до 19:00;
  • 6.2 с 17:00 до 19:00

Для промышленности и бизнеса с 17:00 до 22:00 будут действовать графики ограничения мощности.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, несмотря на сложную ситуацию в энергосистеме, стоимость коммунальных услуг для жителей Харькова осталась на том же уровне, что и весной. Кроме того, городские власти продолжают обеспечивать бесплатный проезд в муниципальном транспорте.

Также мы сообщали, что бесплатный проезд в Харькове отменять пока не будут. Таким образом харьковский горсовет поддерживает жителей города в военное время, чтобы снизить финансовую нагрузку на горожан хотя бы в сфере общественного транспорта.

Харьков жара отключения света
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
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