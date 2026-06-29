Отключение света в Харькове 30 июня: графики

В Харьковской области 30 июня будут отключать свет из-за жары: графики отключений
В части Харьковской области 30 июня запланировано временное отключение электроэнергии. Электроснабжение будет приостановлено в связи со сложной ситуацией в Объединенной энергосистеме из-за сильной жары. Графики почасовых отключений будут действовать в Харьковской области с 17:00 до 22:00.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "Харьковоблэнерго".
Отключение света в Харьковской области 30 июня
Отключения связаны с необходимостью стабилизации энергосети.
"Причина введения ограничений — значительный рост уровня энергопотребления из-за жаркой погоды", — сообщили в "Харьковоблэнерго".
Кому из харьковчан отключат свет 30 июня
Часы отсутствия электроснабжения по очереди/поподчергам с учетом времени на переключение (ориентировочно):
- 1.1 с 19:00 до 22:00;
- 1.2 с 19:00 до 20:00;
- 6.1 с 18:00 до 19:00;
- 6.2 с 17:00 до 19:00
Для промышленности и бизнеса с 17:00 до 22:00 будут действовать графики ограничения мощности.
Как ранее сообщали Новини.LIVE, несмотря на сложную ситуацию в энергосистеме, стоимость коммунальных услуг для жителей Харькова осталась на том же уровне, что и весной. Кроме того, городские власти продолжают обеспечивать бесплатный проезд в муниципальном транспорте.
Также мы сообщали, что бесплатный проезд в Харькове отменять пока не будут. Таким образом харьковский горсовет поддерживает жителей города в военное время, чтобы снизить финансовую нагрузку на горожан хотя бы в сфере общественного транспорта.