Смертельная ссора произошла на Харьковщине: задержали женщину

Женщина в полиции. Фото иллюстративное: Главное управление Национальной полиции Харьковской области

Долженко Екатерина редактор, одесский обозреватель

В Харьковской области женщину подозревают в убийстве мужа. Во время семейной ссоры она дважды ударила его ножом. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Теперь подозреваемой грозит лишение свободы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции Харьковской области.

Подробности инцидента

Трагедия произошла ночью 5 июля в одном из поселков Новопокровской общины Чугуевского района. После сообщения об убийстве на место выехала следственно-оперативная группа. В квартире правоохранители обнаружили тело 55-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. По версии следствия, супруги вместе употребляли алкоголь. Во время внезапной бытовой ссоры 56-летняя женщина взяла кухонный нож и дважды ударила мужа. От полученных ранений он скончался на месте.

Что грозит

Как сообщили правоохранители, женщина не отрицала своей причастности к преступлению и дала следователям правдивые показания. Ее задержали и сообщили о подозрении по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины — умышленное убийство. В ближайшее время суд должен избрать ей меру пресечения. Если вину подозреваемой докажут в суде, ей грозит до 15 лет лишения свободы.

Другие убийства

В мае недалеко от леса в Харьковском районе нашли тело мужчины с многочисленными ножевыми ранениями. Полицейские возбудили уголовное дело по факту умышленного убийства и начали поиски нападавшего. В ходе расследования правоохранители установили, что к преступлению причастен 72-летний местный житель. По данным следствия, мужчины вместе употребляли алкоголь, после чего между ними возникла ссора. Сначала подозреваемый ударил знакомого по голове, а когда тот пошел домой, догнал его и нанес 15 ножевых ударов. От полученных ранений потерпевший скончался.

Мужчине уже сообщили о подозрении в умышленном убийстве. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Если вина будет доказана, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Как сообщали Новини.LIVЕ, в Берестинском районе Харьковской области мужчине сообщили о подозрении в сексуальном насилии в отношении 8-летней девочки. По данным следствия, ребенок просто шел в магазин за мороженым, когда на него посреди улицы напал пьяный мужчина.

Также Новини.LIVЕ писали, что в Харьковской области правоохранители сообщили о подозрении трем молодым людям, избившим двух подростков. Нападавшие объяснили конфликт якобы «враждой» между жителями городов, а само избиение снимали на телефон.