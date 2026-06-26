Бои под Волчанском: военный оценил действия россиян

Военные на фронте. Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ

Российские войска пытаются усилить интенсивность боевых действий на Волчанском направлении. В то же время украинские военные отмечают, что эти попытки сопровождаются значительными потерями оккупантов в технике и живой силе. Кроме того, характер боев меняется из-за более активного применения дронов.

Об этом в эфире "Мы-Украина" сообщил офицер РУБпАК "Апекс" бригады "Форпост" Дмитрий Дюкарев с позывным "Паганель", передает Новости.LIVЕ.

Потери оккупантов

Российские войска пытаются активизировать наступательные действия на Волчанском направлении. Однако, по словам офицера РУБпАК "Апекс" бригады "Форпост" Дмитрия Дюкарева, эти попытки пока не дают ожидаемого результата. Вместо этого оккупанты теряют старую советскую технику и личный состав. Он также отметил, что украинские операторы FPV-дронов успешно уничтожают российскую технику еще во время попыток продвижения. В частности, враг пытался соорудить понтонную переправу, но эта операция закончилась неудачей.

"Сейчас оккупационные войска реализуют план по утилизации своих советских «жестяшек» и личного состава в нашей обороне. Наши операторы FPV отлично работают по целям. Россияне даже пытались провести понтон, но ничего не вышло", — сказал Дмитрий Дюкарев.

Новая угроза

По словам офицера, в последнее время характер боевых действий изменился. Если раньше основную роль играла пехота, то теперь все большую опасность представляют FPV-дроны. Из-за этого зона поражения значительно расширилась. Дюкарев подчеркнул, что сейчас беспилотники могут поражать цели на расстоянии до 20 километров. Это создает дополнительную угрозу не только для военных, но и для гражданских лиц, находящихся вблизи линии фронта.

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"Личного состава на поле боя стало меньше, зато значительно возросла интенсивность и радиус поражения FPV-дронов. Двадцать километров — это уже не просто линия разграничения, а зона боевых действий, где под угрозой оказываются и гражданские", — отметил Дмитрий Дюкарев.

Как сообщали Новини.LIVЕ, российские войска продолжают наносить удары в Харьковской области, хотя на отдельных участках фронта их активность постепенно снижается. В то же время ситуация остается нестабильной, ведь периодически количество штурмовых действий возрастает. Украинские защитники продолжают выявлять и уничтожать силы противника еще до начала новых атак.

Также Новини.LIVЕ писали, что российские войска продолжают атаковать Харьковскую область и применять тяжелую технику вблизи линии фронта. В то же время украинские защитники отслеживают действия противника и наносят удары по его вооружению. На этот раз бойцы уничтожили вражеский танк на севере области. Для этого они использовали аэроразведку и FPV-дроны.