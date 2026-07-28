В РФ проблемы с топливом на Харьковщине: ситуация на фронте

Военные на фронте. Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ

Долженко Екатерина редактор, одесский обозреватель

Топливный кризис в России пока не привел к остановке боевой техники на фронте. В то же время российские войска постоянно меняют тактику и всё чаще задействуют небольшие группы пехоты. Отдельной угрозой остаются реактивные "Шахеды", которые могут менять маршрут во время полёта.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал заместитель командира 429-й бригады беспилотных систем "Ахиллес" Олесь Маляревич.

Топливо для фронта

Топливный кризис в России, по словам военного, не означает, что российские войска остались без ресурсов для выполнения боевых задач. Россияне в первую очередь обеспечивают собственную армию, поскольку для продолжения войны им нужны большие запасы топлива.

"Война — это ресурсы, и россияне всегда будут в первую очередь обеспечивать свои собственные вооруженные силы. Нельзя сказать, что у них вдруг закончилось топливо для выполнения боевых задач", — отметил Маляревич.

В то же время он подчеркнул, что топлива у российских войск стало меньше, ведь оно ежедневно расходуется в больших объемах.

Тактика ударов

Российские войска постоянно меняют подходы к ведению боевых действий. Это касается не только ударов по прифронтовым территориям, но и общей войны между Украиной и Россией.

"Это происходит постоянно — и с нашей стороны, и с их стороны. Они пытаются что-то изменить, чтобы оставаться незаметными и наносить больше урона", — рассказал заместитель командира бригады.

По его словам, война постепенно превращается в противостояние на истощение. Речь идет как о материальных ресурсах, так и о физической нагрузке на военных.

"Стараемся наносить удары теми средствами, которые есть. Это уже война на изнурение — и материальное, и физическое", — добавил Маляревич.

Передвижение небольшими группами

На фронте российские военные продолжают использовать небольшие тактические группы. При этом для передвижения все чаще выбирают не транспорт, а пешее передвижение. По словам Маляревича, это связано с необходимостью рассредоточить военных и снизить риск одновременного поражения всей группы. Когда бойцы передвигаются на автомобиле или на наземном роботизированном комплексе, они остаются более крупной группой и могут стать одной целью.

"Инфильтрация сейчас все чаще происходит пешком. И мы на свои позиции движемся пешком, и они — для того, чтобы рассредоточиться", — пояснил военный. В то же время технику россияне продолжают использовать.

Однако при передвижении на транспорте возникает ещё одна проблема — шум двигателя мешает услышать приближение других средств.

Реактивная угроза

Отдельно Маляревич рассказал о применении Россией реактивных «Шахедов». Такие дроны представляют дополнительную опасность из-за высокой скорости и возможности менять маршрут во время полета. Военный отметил, что обнаружение и уничтожение таких беспилотников является сложной задачей. В то же время у украинских военных уже есть средства, позволяющие перехватывать эти цели в определенных условиях.

"Это действительно большая проблема. Их гораздо сложнее догнать, но есть средства, с помощью которых это можно сделать в определенный момент движения", — сказал Маляревич.

По его словам, значительную роль играют навыки украинских операторов и штурманов. Российские дроны могут менять маршрут, а решения о дальнейшем движении принимаются уже во время полета. За обнаружением и уничтожением таких целей следят тысячи людей по всей Украине.

Больше перехватчиков

Говоря о тактике применения ударных беспилотников, Маляревич подчеркнул, что "Шахеды" и ракеты выполняют разные задачи. По его словам, нельзя говорить, что россияне используют беспилотники исключительно для того, чтобы отвлечь украинскую противовоздушную оборону от ракетных ударов.

"Нет такого, что "Шахеды" используются для того, чтобы полностью вывести из строя нашу ПВО. ПВО, которая работает по ракетам, не работает по "Шахедам" точно так же — это совершенно разные задачи", — пояснил военный.

Он привёл пример недавней атаки, когда около 25 "Шахедов" проникли с северной и западной частей Харьковской области. По словам Маляревича, украинским силам удалось уничтожить все эти дроны.

"Чем больше «Шахедов» — тем больше перехватчиков. Все это должно происходить с учетом экономии", — отметил заместитель командира 429-й бригады.

Дроны над Харьковом

Российские войска также всё чаще пытаются применять FPV-дроны для ударов по Харькову. В то же время Маляревич пояснил, что 429-я бригада беспилотных систем "Ахиллес" непосредственно не занимается уничтожением FPV-дронов, а ведет борьбу с «Шахедами» и другими беспилотниками.

"У нас есть все необходимое для выполнения боевых задач. Мы FPV не сбиваем, мы боремся с "Шахедами" и другими дронами, летящими со стороны Харькова", — сказал Маляревич.

Он добавил, что бригада работает сразу в трёх областях. По его мнению, мобильные огневые группы также располагают необходимыми средствами, хотя потребность в них может быть больше. В то же время вопрос обеспечения таких подразделений, по словам военного, следует адресовать военной администрации.

Как сообщали Новини.LIVE», в Харькове планируют запустить экспериментальный проект по защите города от FPV-дронов с оптоволоконным управлением. Опасность таких атак уже распространяется не только на отдельные районы, но и на другие части города. Параллельно область усиливает защиту медиков, работающих под обстрелами. Более 70 автомобилей скорой помощи уже оснащены системами РЭБ.

Также Новини.LIVE сообщали, что после очередных российских ударов в Харьковской области планируется усилить меры безопасности на предприятиях и объектах, где постоянно находятся люди. Власти будут отдельно работать над защитой терминала "Новой почты", который уже неоднократно подвергался атакам, и автозаправочных станций. Среди возможных решений — дополнительные укрытия, антидроновые сетки и улучшение системы оповещения.