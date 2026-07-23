Отключение электричества в Харькове 25 июля: список адресов

Специалисты проводят ремонт сети. Фото иллюстративное: Харьковоблэнерго

В Харькове 25 июля часть Индустриального района останется без электроэнергии. Свет отключат из-за неотложных ремонтных работ. Ограничение будет действовать в течение десяти часов — с 8:00 до 18:00. Без электроснабжения останутся жители десятков улиц, переулков и проездов, а также поселков Затишье и Плитково.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "Харьковоблэнерго".

Когда не будет света

Электроснабжение в Индустриальном районе Харькова будет приостановлено в субботу, 25 июля. По предварительной информации, работы продлятся с 8:00 до 18:00. Без света временно останутся потребители по следующим адресам:

ул. Авангардная;

ул. Айвазовского;

просп. Алешина;

ул. Армейская;

ул. Архитектора Лишневского;

проезд Барсельнский;

2-й проезд Баштановский;

ул. Библика;

ул. Бекетова;

ул. Верстатная;

въезд «Верстатный»;

ул. Верстатостроительная;

ул. Ворсклинская;

ул. Виноградная;

ул. Высоковольтная;

подъезд «Высоковольтный»;

ул. Вовчка;

ул. Водяного;

ул. Генерала Момота;

просп. Героев Харькова;

ул. Днестровская;

ул. Депутатская;

ул. Довженко;

ул. Душкина;

ул. Электровозная;

проезд Электровозный;

ул. Ингулецкая;

просп. Индустриальный;

проезд Ирландский;

ул. Канадская;

ул. Карловская;

ул. Кавалерийская;

ул. Каркача;

бульвар Каркача;

ул. Каяльская;

ул. 12-го Апреля;

переулок Конструкторский;

ул. Конструкторская;

ул. Косарева;

ул. Крала;

ул. Кременчугская;

ул. Крушельницкого;

1-й проезд Лазурный;

2-й проезд Лазурный;

ул. Лизогубовская;

проезд Мадридский;

ул. Механизаторов;

ул. Мира;

ул. Молодежная;

подъезд Мохначанский;

ул. Мохначанская;

2-й проезд Неманский;

4-й проезд Неманский;

переулок Новицкого;

ул. Новицкого;

просп. Александровский;

ул. Олимпийская;

ул. Пастера;

пер. Подшипниковый;

ул. Подшипникова;

ул. Пирогова;

ул. Плитковая;

тупик Плиточный;

переулок Плитковый;

проезд Плитковый;

въезд Плитковый;

ул. Пономаренковская;

пер. Пономаренковский;

проезд Порт;

проезд Португальский;

ул. Потоцкого;

ул. Проскуровская;

ул. Роганская;

переулок Роганский;

проезд Роганский;

проезд Сепараторный;

ул. Скоропадского;

переулок Студеноцкий;

ул. Таджицкая;

ул. Таращанская;

ул. Тархова;

ул. Татлина;

ул. Тихая;

ул. Тясминская;

ул. Уютная;

ул. Ценковского;

ул. Фасадная;

ул. Хотомлянская;

ул. ХТЗ;

ул. Шарикова;

проезд Шариков.

Также временные ограничения электроснабжения коснутся поселков Затишье и Плитково.

Причина отключения

Электроэнергию отключат в связи с проведением неотложных ремонтных работ. Ориентировочно подачу света должны возобновить после завершения работ, то есть до 18:00 25 июля. Жителям района рекомендуется заранее подготовиться к длительному отключению электроэнергии и учесть его при планировании дел на субботу.

Читайте также:

Тариф на электроэнергию

В июле бытовые потребители продолжат оплачивать электроэнергию по единому базовому тарифу — 4,32 грн за кВт·ч, который действовал и в мае. Сэкономить на счетах в летний период помогут двухзонные счетчики. Для их владельцев ночной тариф (с 23:00 до 07:00) остается вдвое дешевле — 2,16 грн за кВт·ч. Это позволяет существенно снизить расходы, если включать кондиционеры или другие мощные приборы ночью.

Как сообщали Новини.LIVE, 18 июля российские войска атаковали один из объектов энергетической инфраструктуры Харьковской области. В результате удара вся Дергачевская община осталась без электроснабжения, а в городе ввели резервный график подачи воды.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Харькове временно приостановят газоснабжение для части потребителей в двух районах города. Ограничения связаны с работами на газовых сетях. Газа не будет по ряду адресов с 22 по 29 июля. После завершения работ подачу возобновят, но для этого специалистам нужно будет попасть во все квартиры.