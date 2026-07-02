В трёх селах Харковщины ввели карантин: бешенство среди животных

Собака в вольере. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Долженко Екатерина редактор, одесский обозреватель

В Харьковской области в трёх селах ввели карантин. Это произошло после того, как в одном из домовладений домашняя собака умерла от бешенства. Владельцы животного проходят курс лечения из-за контакта с больной собакой. Предполагается, что источником заражения могли быть дикие лисы. Жителей призывают срочно вакцинировать домашних животных.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Солоницывский поселковый совет.

Смертельный случай

В селе Березовское Солоницывской общины домашняя собака умерла от бешенства. По информации местных властей, 22 июня хозяин заметил, что собака стала агрессивной и перестала есть. В течение четырёх дней животное возили в ветеринарные клиники, однако спасти его не удалось. После гибели собаки экспертиза 27 июня подтвердила бешенство.

Люди проходят лечение

Как сообщили в поселковом совете, собака не была привита от бешенства. Также не были привиты еще пять собак и кот, которые жили в этом хозяйстве. Во время лечения больная собака поцарапала жену владельца, а дочь носила его на руках. Из-за возможного контакта с вирусом они проходят курс противобесной терапии. Всех остальных домашних животных в хозяйстве уже вакцинировали, а вольер и двор продезинфицировали.

Карантин ввели в трёх селах

В ходе эпизоотического обследования специалисты установили, что вероятным источником инфекции могли быть лисы, которых неоднократно замечали вблизи Березівского. В связи с подтвержденным случаем бешенства с 29 июня карантин ввели в селах Березовское, Курортное и Пересечное. Там проводятся мероприятия по ликвидации очага опасной болезни.

Где можно вакцинировать животных

В Солоницывском поселковом совете напомнили, что сделать прививку домашним животным от бешенства можно с понедельника по пятницу с 09:00 до 14:00 по следующим адресам:

Дергачевский участок ветеринарной медицины — г. Дергачи, въезд Сосновый, 18;

село Вильшаны — ул. Парковская, 12.

Симптомы бешенства

Домашние животные, зараженные бешенством, сначала могут резко изменить поведение — стать агрессивными или, наоборот, вялыми и подавленными. Впоследствии у них появляются обильное слюноотделение, отказ от пищи и воды, затруднения с глотанием, нарушение координации, а на поздних стадиях — паралич. После появления клинических симптомов бешенство неизлечимо и почти всегда заканчивается гибелью животного.

Как сообщали Новини.LIVE, экопарк Фельдмана в Харькове не меняет режим работы, несмотря на заявления о возможной эвакуации. Комплекс принимает посетителей, но имеет план действий на случай критической ситуации.

Также Новини.LIVE писали, что в марте в Салтовском районе Харькова ввели карантинные ограничения после того, как у щенка лабораторно подтвердили бешенство. Животное перед гибелью контактировало с хозяйкой и её близкими, людям оказывается необходимая медицинская помощь.